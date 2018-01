TAI statistika: iga teine vigastus saadi kodus

Tallinna lastehaigla avas täna Tervise tänava hoones kaks uut isolatsioonipalatit, mis aitavad turvaliselt taastuda nõrgestatud immuunsusega pisikestel patsientidel pärast kurnavat keemiaravi. "See on kõrgeim tase, mis üldse võimalik on!" ütles legendaarne lastearst Adik Levin. "Nii et müts maha tohtrite ees!"