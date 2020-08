Tallink avab piiratud laevaliikluse Tallinna ja Stockholmi vahel

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv

"Endiselt on selge see, et reisijateliiklus Rootsiga ei taastu veel seni, kuni meie ametkonnad Rootsi reisimist ei soovita ning reisipiirangud kehtivad," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink on otsustanud alates 26. augustist taasavada piiratud kujul ja esialgu peamiselt kaubaveoks laevaliikluse Tallinna ja Stockholmi vahel, vahendas BNS.

Alates 26. augustist teeb kontserni laev Baltic Queen ühe edasi-tagasi reisi Tallinna ja Stockholmi vahel nädalas, väljumisega Stockholmist teisipäeva õhtuti ning Tallinnast kolmapäeva õhtuti.

Lisaks Tallinna-Stockholmi reisidele teeb Baltic Queen igal nädalavahetusel Turu-Tallinna-Turu kruiisi reisijatele, väljumisega Turust reede õhtuti ning Tallinnast laupäeva õhtuti, ning igal esmaspäeval ja neljapäeval ühe edasi-tagasi kaubaveoreisi liinil Stockholm-Turu-Stockholm.

Tallink Grupi laevadel kehtivad jätkuvalt piirangud reisijatearvule ning pardale võetakse maksimaalselt 75 protsenti reisijaid laeva kogumahutavusest.

Laevadel on kehtestatud hügieeninõuded ja kõik kontserni laevadega reisijad peavad reisile registreerimisel kinnitama, et neil puuduvad haigusnähud ja nad on terved. Haigusnähtudega reisijaid laeva pardale ei lubata.