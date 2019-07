Tallink läheb üle uuele taksoäpile

Eesti ühed suuremad taksofirmad, Tallink Takso ja Takso 24 võtavad täna kasutusele uue, Eestis arendatud taksoäpi Taxilink. Võrreldes olemasolevate äppidega pakub uus rakendus kliendile alati plafooniga ametlikku taksot ja kindlat sõiduhinda.

"Uus, traditsioonilistele taksodele suunatud platvorm vastab kõikidele tänapäevastele arusaamadele takso tellimisest ja sõidu eest maksmisest. Kui praegu turul olevad äpid arvutavad sõiduhinna sisse liiklusummikud, ootejärjekorrad jms, siis Taxilink äpp tagab kliendile alati ühe hinna ehk kasutuskindluse," märkis Tallink Takso juhatuse liige Tõnu Uusmaa.



"Lisaks võib klient kindel olla, et Taxilinki kaudu tellides saab ta ametliku takso ja kindluse ka teenuse kvaliteedis – juhi taust on kontrollitud ja tal on olemas kõik seaduse poolt nõutud oskused, load ja sertifikaadid ning auto ise on uus ja tehniliselt korras, vastab euronormidele ja on liikluses kindlustatud taksona," märkis Uusmaa.



Pärast Taxilink äpi allalaadimist ja kasutustingimuste aktsepteerimist saab klient siduda sellega oma krediitkaardi ja kõik järgnevad maksetega seotud toimingud kulgevad automaatselt. Soovi korral on sihtkohta jõudes võimalik maksta sularaha või krediitkaardiga, nii eraisiku kui ettevõtte kaardiga.



Enne sõitu on võimalik tutvuda orienteeruva maksumusega ning takso kohale jõudmiseks kuluva ajaga. Hind arvutatakse taadeldud taksomeetri kaudu ning tasu arvestatakse kas kilomeetri tariifi või ajatariifi järgi – mitte korraga. Rakenduses puudub pakkumise-nõudluse vaheline koefitsiendi algoritm ehk kõik tellitud taksosõidud on alati sama hinna alusel arvutatud - olenemata päevast ja kellaajast.



Taxilinki kaudu taksot tellides saadetakse kliendile alati kõige lähemal olev sõiduk. Sellega tagatakse lühike ooteaeg ja kliendil on võimalik jälgida sõiduki liikumist reaalajas. Taksol on õigus liikuda bussiradadel ja see tagab taksole kiire liikumise ummikute korral. Kasutaja saab tellida takso ka kellajaliselt ette enne kohtumist või tähtsat sündmust.



Siiani kasutasid Tallink Takso ja Takso 24 taksod Taxofoni nimelist rakendust, nüüd vanast loobutakse ja võetakse kõikides taksodes kasutusele Taxilink äpp.



AS Tallink Takso kaubamärkide Tallink Takso, Tallink Taksobuss ja Takso24 all sõidab üle 200 auto. AS Tallink Takso omanikud on AS Infortar ja laevandusfirma AS Tallink Grupp.