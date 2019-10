Tallinki reisilaevalt leiti kaks surnukeha

"Me arvestasime ka kohaliku kogukonna arvamustega, mida edastas kohalik asumiselts," rääkis üks töö autoritest, KOKO Arhitektide partner Raivo Kotov. "Nende soov oli, et kogu sellest turu alast ei kujuneks kinnise iseloomuga elamupiirkonda, vaid et see oleks piirkonnakeskus. Sellepärast nägime ette ka ala keskele väljaku, kus võiksid toimuda mitmesugused üritused."