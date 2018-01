Tallinn kaalub lipo sulgemist ja selle ruumide andmist toidupangale

Tallinn kaalub töötingimuste parandamist ootava toidupanga ühe uue asupaigana praeguse linnapoe (lipo) ruume Lasnamäel, kuid linnavalitsus pole lipo edasist saatust veel otsustanud.

"Ütleme nii, et tegemist on ühe variandiga. Et toidupank võiks kolida Lasnamäele sellel aadressil asuvatesse ruumidesse," vastas abilinnapea Tõnis Mölder kolmapäeval BNS-i küsimusele, kas Tallinn võib Punane tänav 48a asuva lipo sulgeda ja ruumid toidupangale anda.

"Hetkel lipo sulgemist plaanis pole," lisas Mölder. "Siin on erinevaid mõtteid ja arutelusid. Linnavalitsus pole lipo osas veel ühtset seisukohta kujundanud. Need kaks asja - lipo tulevik ja toidupanga uued ruumid - pole omavahel praegu otseses seoses. Paraleelselt võivad nad küll olla, nagu ma ütlesin, et toidupanga puhul on Lipo ruumid üks variant. Arvan otsus tuleb jaanuaris või veebruaris."

Mölder teatas kolmapäeval BNS-ile, et toidupank vajab töötingimuste parandamiseks uusi ruume. "Tallinna Toidupanga toidukastide arv on igal nädalal üle 350, mis on ligi 4000 kilo toitu. Lisaks jagatakse ühes nädalas umbes 8000 kilo toitu erinevatele heategevusorganisatsioonidele. Selle hoiustamine ja komplekteerimine vajab toidupanga laos palju ruumi, et toit vastaks kõikidele nõuetele," ütles Mölder.

Ta lisas, et toidupanga töökeskkond ja olmetingimused peavad muutuma senisest paremaks, et nad saaksid veelgi paremini abivajajaid aidata." Tallinna linnal tuleb kaaluda võimalusi, kuidas olukorda parandada, sest toidupangal on hädasti vaja pealinnas uusi ruume."

Tallinna Toidupank varustab toidukaubaga ka Maardus asuvat toidupanga jaotuspunkti. Tallinna Toidupanga laoruumid asuvad Hipodroomi lähistel, aadressil Merimetsa tee 1.