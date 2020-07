"Sel aastal hoolitseb Tallinna linn, et koerte väliaedikud saaksid endale katuse peale," teatas varjupaiga sünnipäeval käinud abilinnapea Kalle Klandorf. "Samuti jätkatakse kasside karantiinipuuride väljavahetamist, et tagada loomadele paremad tingimused ja aidata takistada haiguste levikut."

Tallinna loomade varjupaik tähistas nädalavahetusel oma neljandat sünnipäeva ning oli sel puhul külla kutsunud head koostööpartnerid. Klandorf kiitis Varjupaikade MTÜ-d ning selle juhatajat Relika Lindu tubli töö eest hulkuvate loomade püüdmisel ning neile uue kodu leidmisel.

4 aastaga 4000 hulkuvat looma

Varjupaiga tegutsemise nelja aasta jooksul on Tallinna tänavatelt püütud üle 4000 hulkuva looma. Neist üle 3000 on leidnud varjupaiga abil endale uue kodu. Lisaks kassidele ja koertele on varjupaiga hoolealusteks olnud nii küülikud, merisead, kanad kui paljud muud värvikad tegelased.

Vigastatud ja haiged loomad vajavad Klandorfi sõnul kohest abi, sestap on varjupaigas tööl veterinaarid ja linna poolt on soetatud kaasaegne meditsiinitehnika, näiteks röntgen ja ultraheliaparaat.

"Töötame selle nimel, et sünniks vähem soovimatuid loomalapsi, kes taas tänavale satuks," selgitas Klandorf. Seetõttu toetab linn varjupaigast uude koju minevate loomade steriliseerimist ja kastreerimist.

Lisaks on varjupaiga territooriumil jääkamber. Sinna tuuakse linna tänavatelt kokku korjatud hukkunud loomade, sh ka metsloomade (nt põtrade, metskitsede, hüljeste) jäänused, mis jõuavad Väike-Maarjasse tuhastamisele. "Selle teema kohta on kahjuks ilmunud palju väärinfot, nagu hukkaks varjupaik liiga palju loomi, viies jäätmed seejärel Väike-Maarjasse," nentis abilinnapea.

Tallinna loomade varjupaik asub aadressil Paljassaare tee 85, Tallinn. Varjupaigas olevate loomade kohta info saamiseks ja muudes küsimustes saab helistada vahemikus 9-19 või kirjutada tallinn@varjupaik.ee.

Külastamiseks tuleb aeg kokku leppida

Varjupaiga külastamiseks tuleb aga aeg eelnevalt telefoni teel kokku leppida ning selgitada ka oma külastuse eesmärki. "Saavad külastada need inimesed, kes tõesti soovivad looma võtta, või kes soovivad meile appi tulla kuidagi - meie vabatahtlikud," rääkis Tallinna loomade varjupaiga administraator Kaisa Kamm. Kuigi varjupaigas võib olla põnev ka niisama uudistamas käia, ei saa Kammi sõnul varjupaiga ja loomaaia vahele võrdusmärki panna. "Loomade varjupaik ei ole lõbustusasutus, me oleme seadnud loomade heaolu esikohale."

Tänu külastajate arvu vähenemisele on varjupaiga loomad muutunud ka julgemaks ja sotsiaalsemaks. "Varem oli tihti nii, et kuna olime kahest kuueni kõigile avatud, siis oli kassituba niisama uudistavaid inimesi täis ja inimene, kes tuli sooviga endale kass võtta, ei näinudki kedagi, sest kassid olid juba väsinud ja oma pesadesse puhkama läinud," rääkis administraator Kaisa. Nüüd on tema kinnitusel nii, et inimene, kes soovib endale kass võtta, reeglina ka leiab endale sobiva kaaslase. "See protsent on kindlasti tõusnud. Loomad on stressivabamad ja kui tuleb inimene, siis nad lähevad ja pakuvad ise ennast".

Kui kutsikaid satub varjupaikadesse tänu inimeste teadlikkuse tõusule ning loomade steriliseerimisele ja kastreerimisele üha harvem, siis kassipoegi tuleb varjupaiga töötajate kinnitusel endiselt sadade kaupa. Tallinna varjupaigas on praegu hoiul kaheksa koera ja üle 100 kassi. Kokku on Eestis varjupaikades 418 kassi ja 35 koera.