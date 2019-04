17.–18. aprillil 2019 toimub üle-eestiline noorte töömess "Suveks tööle", mida tänavu korraldatakse esmakordselt online-keskkonnas. Mess on suunatud 13–26-aastastele noortele suveks töö või vabaaja tegevuse leidmiseks. Lisaks tööpakkumistele nii Eestisse kui ka välismaale leiab messilt ka vabatahtliku töö võimalusi. Kavas on ka põnevad veebinarid, mis algavad mõlemal päeval kell 16.

17.–18. aprillil 2019 toimub üle-eestiline noorte töömess "Suveks tööle", mida tänavu korraldatakse esmakordselt online-keskkonnas. Mess on suunatud 13–26-aastastele noortele suveks töö või vabaaja tegevuse leidmiseks. Lisaks tööpakkumistele nii Eestisse kui ka välismaale leiab messilt ka vabatahtliku töö võimalusi. Kavas on ka põnevad veebinarid, mis algavad mõlemal päeval kell 16.

Noortele on messi raames tööd pakkumas ligi 150 tööandjat ja pakkumisel on nii suvised hooajatööd kui ka võimalused kooli kõrvalt töötamiseks. Kokku on tööandjatel vahendada mitusada töökohta. Pakkumisi on väga erinevaid – otsitakse projektijuhte, laagrikasvatajaid, mängujuhte, tantsuõpetajaid, digiturundajaid jpm.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on töömessi suur väärtus just noortele vabatahtliku töövõimaluste tutvustamisel.

"Vabatahtlik töö on hea võimalus teha tutvust tööturul toimuvaga ja annab võimaluse tööks vajalike oskuste omandamiseks. See on hea viis proovida ning teada saada, mis noorele päriselt meeldib ja seeläbi leida huvi mõne eriala või valdkonna vastu. Lisaks uutele teadmistele ja kogemustele õpib noor vabatahtlikuna tegutsedes ka iseend paremini tundma ning kindlasti aitab see kaasa tema karjäärivaliku tegemisel. Seda kõike pakub töömess noortele ka pakub, sest lisaks vabatahtliku töö pakkumistele, saab messi veebilehel osa ka kasulikest veebinaridest, kus muu hulgas räägitakse ka sellest, kuidas olla ettevõtlik läbi vabatahtliku töö," selgitas abilinnapea.

Eesti Töötukassa noortegarantii juhi Liis Seeme sõnul on hea meel tõdeda, et üle 20 tööandja pakub tööd juba ka 13-aastastele noortele. "Eks tööandjad on ka ise aru saanud, et noore tööle võtmine on omaette reklaamikanal ja bränding – noor käib sinu juures tööl, saab hea kogemuse, räägib sellest teistele ja tekib järelkasv," rääkis Liis Seeme.

Kogu messi vältel on veebikeskkonas kohal karjäärispetsialistid, kes vastavad töö ja haridusega seotud küsimustele. Lisaks toimub viis erinevat videoülekannet, kus räägitakse võrdõiguslikkusest, oma kutsumuse leidmisest, ettevõtlikkusest läbi vabatahtliku töö ning malevatest. Veebinari läbiviijatele saab otse live’is ka küsimusi esitada.

Messi saab külastada veebiaadressil.

Üritust korraldab Eesti Töötukassa ja Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.