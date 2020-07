Tallinn Music Weeki programmi lisandusid mitmed tuntud artistid

Uute esinejate seas on Briti tumepopi duo The KVB, Läti alternatiivmuusika tunnusnimed Tribes of the City ja Tesa ning tuntud Eesti artistid Jarek Kasar ja Argo Vals.

27.–30. augustil toimuv rahvusvaheline uue muusika festival Tallinn Music Week (TMW) avalikustas uued esinejad, kelle seas on Briti tumepopi duo The KVB, Läti alternatiivmuusika tunnusnimed Tribes of the City ja Tesa ning tuntud Eesti artistid Jarek Kasar ja Argo Vals.



Noblessneri valukoja Nobeli saalis Peterburi loovkeskuse Sevkabel Port ja festivali Stereoleto kureeritud kontserdiõhtule lisandus Londoni duo The KVB, kelle muusikas kohtub kajatihe shoegaze gootiliku melanhoolia ja minimalistliku elektroonikaga. Bändile rahvusvahelist tuntust toonud kõlapildi kujundamisele on kaasa aidanud nii kultusbändi Brian Jonestown Massacre ninamees Anton Newcombe kui ka avangardpopi grupis Stereolab trumme mänginud Joe Dilworth.



Noblessneri Kai kunstikeskuses IDA Raadio esitletava kontserdiõhtu kavasse lisandus tiheda ja terava sõnaloome poolest tuntud Jarek Kasar ehk Chalice, kes üllatab seekord aga sõnavaba instrumentaalse erikavaga "Põhjad". Tuntumatest kodumaistest artistidest on festivaliga liitunud ka kitarrist ja elektronmuusik Argo Vals, kes esitleb Fotografiska keskuses toimuval folktroonika õhtul oma tänavu kevadel ilmunud mastaapset duubelalbumit "In Loving Memory Of".



Telliskivi Loomelinnaku lokaalis Kivi Paber Käärid toimuva Manka Boutique festivali õhtu täienes Soome RnB-pungi viisikuga Grandmaster Corn ning Läti shoegaze’i pioneeriga Tribes of the City, kelle meloodia- ja müratekstuure on aidanud teiste seas vormida Manic Street Preachersi ja Super Furry Animalsi produtsent Greg Haver. Vahepeal aastaid loomepausi pidanud grupp naasis mullu eduka täispika albumiga "Rust and Gold", millele keskendutakse ka TMWi etteastel.



Lõunanaabrite otsingulist muusikaskene tutvustavad TMWil ka abstraktse metali grupp Tesa ja post black metali rühmitus Eschatos, kes astuvad üles Sveta Baaris Void Valley kontserdiõhtul, mille uuenenud esinejaterivist leiab ka norrakast sürrealistlike heliväljade meistri Sturle Dagslandi. Sveta Baaris esitletava festivali GROM kava on täienenud kolme artsitiga, kelleks on TMWil oma esinemisdebüüdi sooritav psühhedeeliabänd dreamkrusher! ja "metsapungi" punt MÖRT Eestist ning mürarokkarid Olimpia Splendid Soomest.



Uute kodumaiste lisandustena leiab TMW programmist ka noore räpiduo SuureMammaRekkaPoisid, kes esinevad F-hoone Mustas Saalis plaadileibli LAGI peol ÖÖLAGI ning uue gruuvigrupi OLEN JONES, keda saab kuulda Noblessneri Nobeli saalis Funk Embassy esitlusõhtul.



