27.–30. augustil toimub Tallinnas uue muusika ja linnakultuuri festival Tallinn Music Week (TMW). Lisaks õhtusele muusikaprogrammile on TMW kavas päevased tasuta linnalava kontserdid, mis toovad elavmuusika lisaks kontserdisaalidele ja klubidele ka tavatumatesse paikadesse üle linna Viru Keskusest Laagna kogukonnaaiani ja Telia peamajast Põhjala Tehaseni.



TMW 2020 linnalava kontsertide toimumispaigad on Viru Keskus, Nordic Hotel Forum, Telia peamaja esine, Laagna kogukonnaaed, Põhjala Tehas ja Botik koostöös Koplifestiga, disainibüroo Velvet, Põhjala Tap Room ja Sveta Baari õueala.



TMW Linnalava kava stardib neljapäeva, 27. augusti pärastlõunal kell 16 Viru Keskuse aatriumis meie folk-elektroonika duo Puuluup ja Läti indierocki bändi Carnival Youthetteastetega. Viru Keskuses saab kuni laupäevani nautida kokku lausa kuut linnalava kontserti, esinejaiks nii meie r’n’b ja souli staarid YASMYN ja Anett kui ka postpungi bänd Strange Idols ja NÖEPiga koostööd teinud laulja Chinchilla Inglismaalt.

Viru keskuse väliterrassil asub infopunkt



24.–29. augustil on Viru Keskuse Tammsaare pargi poolsel väliterrassil avatud ka TMW infopunkt, kus saab eelmüügist ostetud festivalipasse vahetada käepaelte vastu.



TMW väliskülaliste kodu Nordic Hotel Forumi sviidis esineb neljapäeval auhinnatud Soome urban artist Jesse Markin. Festivali atmosfääri jagub TMW avapäeva pärastlõunal meeleoluka Gram-of-Fun kontserdiga ka Telia peamaja ette aadressil Mustamäe tee 3.



TMW jõuab tänavu esmakordselt ka Lasnamäele ja Koplisse. Laupäeval, 29. augustil liitub TMW asumifestivaliga Koplifest uueks loomekeskuseks kujunevas endises Põhjala kummitehases. Põhjala Tehase peaalal esitleb TMW Manna ja Meisterjaani ühist etteastet ning aiabaaris Botik Soome orkestrit TampereRaw ja Taani rockbändi Boundaries. Pühapäeval, 30. augustil ühendatakse jõud Lasnamäe elukeskkonna edendamisele pühendunud Lasnaidee algatusega. Lasnamäe avastusretke osana saab Laagna kogukonnaaias kuulda muusiku ja antropoloogi Polina Tšerkassovakolmkeelset muinasjuttudega põmitud muusikalist kava.



Linnalavasid jagub ka TMW põhikeskustesse Noblessneri sadamalinnakusse ja Telliskivisse. Noblessneris võõrustab Põhjala Tap Room lisaks Eesti rockbändile Up The Sky Ungari ühemehe-orkestrit The Devil’s Trade. Telliskivis asuvas disainibüroos Velvet esinevad Läti popi tõusev täht Chris Noah ning kodumaised elektroonilise muusika artistid Macajey ja HUNT. Alternatiivmuusika klubi Sveta Baari esisel õuealal saavad festivalikülalised osa Wondering O. ja Roland Karlsoni ambientsetest settidest.

TMW 2020 linnalava kontsertide ajakava:



Neljapäev, 27. august



Viru Keskus (Viru väljak 4)

16.00–16.30 Puuluup (EE)

17.00–17.30 Carnival Youth (LV)



Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3)

14.45–15.15 Jesse Markin (FI)



Telia välilava (Mustamäe tee 3)

16.00–16.30 Gram-of-Fun





Reede, 28. august



Viru Keskus (Viru väljak 4)

16.00–16.30 YASMYN (EE)

16.45–17.15 Anett (EE)





Laupäev, 29. august



Viru Keskus (Viru väljak 4)

16.00–16.30 Chinchilla (UK)

17.00–17.30 Strange Idols (UK)



Velvet (Telliskivi 60a-5)

11.00–11.30 Macajey (EE)

11.45–12:15 HUNT (EE)

12.45–13.15 Chris Noah (LV)



Põhjala Tap Room (Peetri 5)

12.00–12.30 Up The Sky (EE)

12.45–13.15 The Devil's Trade (HU)



Põhjala Tehas (Marati 5)

18.00–19.00 Manna (EE) & Meisterjaan (EE)



Botik (Marati 5)

16.00–16.30 TampereRaw (FI)

17.00–17.30 Boundaries (DK)



Sveta Baari esine õueala (Telliskivi 62)

17.00–18.00 Wondering O. (EE)

18.00–19.00 Roland Karlson (EE)





Pühapäev, 30. august



Laagna kogukonnaaed (Võru 11)

17.00–18.00 Polina Tšerkassova (EE)





