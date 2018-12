Tallinn otsib Nõmme ja Lasnamäe jäätmeveo korraldajat

Tallinna keskkonnaamet kuulutas välja riigihanked Nõmme ja Lasnamäe veopiirkondades jäätmeveo korraldamiseks, kuna riigikohus tunnistas novembris tunamullu endise abilinnapea Arvo Sarapuu lähikondsetega seotud Baltic Waste Managemendiga (BWM) sõlmitud lepingud tühiseks.

Mõlema veopiirkonna viieaastase kontsessioonlepingu eeldatav maksumus on 4 miljonit eurot. Jäätmekäitlusettevõtted saavad oma pakkumisi esitada 25. jaanuarini, selgub hanketeatest, vahendab BNS.

Riigikohtu novembris tehtud otsusega tunnistati tühiseks 2016. aastal Tallinnas Nõmmel ja Lasnamäe piirkonnas sõlmitud jäätmeveo hankelepingu Baltic Waste Managemendiga (BWM), mida on seotud endise abilinnapea Arvo Sarapuu lähikondlastega.

Kuna BWM ei saanud veoteenuse osutamisega hakkama, andis ettevõte 2017. aasta alguses jäätmeveo edasi neis piirkondades niinimetatud allhanke korras linnale kuuluvale Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusele.

Kohtud tuvastasid, et selline tegevus on lubamatu ja sisuliselt on BWM lepingust väljunud ning linn sõlmis oma linnaettevõtet allhankijaks palgates lubamatud sisetehingud. Alates kohtulahendite jõustumisest on neis jäätmeveopiirkondades taas vabaturuolukord.

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni liikme Priidu Pärna ütles riigikohtu otsust novembris kommenteerides, et Tallinn rajab linnakeskset jäätmekäitlusmudelit Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse baasil, kus linnaelanikud on lepingulises suhtes linnaasutusega ja Tallinn sõlmib ise lepingud jäätmeid vedava ettevõttega.

"Jäätmekeskuse kasumimarginaal on ulatunud samas isegi 30 protsendi lähedale. Selline korraldus ei vasta aga jäätmeseaduse regulatsioonile, vaid selle seaduse rakendussättele, mis lubas sel moel lõpuni viia vaid väljakuulutatud veohanked," märkis Pärna.

"Tallinna linn ujub seega vastuvoolu seaduse mõtte ja sättega võttes üle uusi jäätmepiirkondi ajutise sätte alusel. Samas on selge, et kui jäätmeseadus ei muutu, siis mõne aasta pärast tuleb Tallinna Jäätmekeksus laiali saata ja kogu süsteem ümber korraldada vaba turu põhimõttel," ütles Pärna.

Möödunud aasta maikuus pidas kaitsepolitsei Tallinna prügiäri kriminaalasja raames kinni Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Arvo Sarapuu, kes sai ka kahtlustuse.

Kapo ja riigiprokuratuur menetlesid kriminaalasja, mille raames esitati Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses.

Kahtlustuse kohaselt leppis Arvo Sarapuu talle lähedalseisva ATKO Grupi omanikeringi kuuluva mehega kokku, et ATKO Grupp AS ja selle tütarettevõtted osalevad Tallinna keskkonnaameti avaldatud jäätmeveo riigihangetel variühingu kaudu.

Selleks asutati variisiku kaudu OÜ Baltic Waste Management (BWM), mis allub majandustegevuse korraldamisel vahetult eelmisel aastal kahtlustuse saanud mehele, kes omakorda allub vahetult ATKO Grupi nõukogule.