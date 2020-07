Tallinn plaanib luua kiirabibrigaadi haigete laste külastamiseks

"See pilootprojekt on tingitud asjaolust, et arstiabi ei ole lastele alati kättesaadav. Perearst tihti koju ei tule, nädalavahetusel see teenus ei ole üldse kättesaadav ja EMO-s on tihti pikad järjekorrad," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Palju on selliseid väljakutseid, mida tegelikult kiirabi ei peaks lahendama."

"See pilootprojekt on tingitud asjaolust, et arstiabi ei ole lastele alati kättesaadav. Perearst tihti koju ei tule, nädalavahetusel see teenus ei ole üldse kättesaadav ja EMO-s on tihti pikad järjekorrad," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Palju on selliseid väljakutseid, mida tegelikult kiirabi ei peaks lahendama."

Kuigi koduvisiitide tegemine on perearsti töö, tahab Tallinn sügisest panna tööle eraldi kiirabibrigaadi, mis hakkab sõitma haigete laste juurde, vahendas BNS.

Perearstidele jääb Tallinna ettevõtmine arusaamatuks, sest kiirabil pole õigust retsepte välja kirjutada. Samuti tekitab see küsimust, kuidas võimaliku koroonaohu korral tagatakse koduvisiitide tegemisel nakkusohutus.

Murelikud lapsevanemad kutsuvad Kõlvarti sõnul ka praegu kiirabi ja koduvisiitide brigaad peaks aitama vähendada kiirabi koormust. "Me lähtume kiirabi väljakutsete statistikast ja seal on palju selliseid väljakutseid, mida tegelikult kiirabi ei peaks lahendama," tõdes linnapea.

Esialgu on kavas hakata koduvisiite tegema kuni 12-aastastele lastele. Kas koduvisiidi kõnesid hakkab vastu võtma hädaabinumber 112 või Tallinna abitelefon, pole veel selge.

Pealinnale kuulub Tallinna Kiirabi, nii on linnapea sõnul koduvisiitide tegemiseks sobiv asutus olemas. Tõsi küll, kiirabi vajab selleks juurde nii inimesi kui ka raha.

Perearstidele tuli Tallinna plaan üllatusena ja nad on selle suhtes enam kui kriitilised. Perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul on meditsiinis nii otstarbekuse kui ka nakkusriski suhtes väga tähtis, et kõik asjaosalised saaksid ühtemoodi aru, kes mida teeb.

"Meil on ikkagi väga selged ühiskondlikud kokkulepped olemas erakorralise medistiini seltsiga, et millal tuleb pöörduda perearsti poole, millal peaks patsient minema EMO-sse või kutsuma kiirabi," rääkis ta. Seda teadmist on pikemat aega püütud ka inimestele tuttavaks teha.

Perearsti sõnul tuleks ühiskonnas tervikuna väga selgelt läbi mõelda, miks mingeid asju tehakse.