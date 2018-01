Tallinn rajab tervisekeskuseid juurde

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile tervisekeskuste investeeringutoetuse tingimuste eelnõu. Teises taotlusvoorus kavatseb riik ligi 28 miljoni euroga toetada tervisekeskuste rajamist seni katmata piirkondadesse.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on igati positiivne, et riik soovib aidata ning toetab uute tervisekeskuste rajamist, sest kvaliteetsete tervishoiuteenuste ning arstiabi kättesaadavuse parandamine on elanikkonnale kahtlemata vajalik samm.

"Tallinna linna eesmärk on, et tervisekeskused oleksid igas linnaosas. Rõõm on tõdeda, et esimese taotlusvooru tulemusena arvati investeeringute kavasse ning tunnistati vastavaks planeeritavad esmatasandi tervisekeskused nii Piritale, Kesklinna, Mustamäele, Lasnamäele kui ka kaks tervisekeskust Nõmmele ja kaks Põhja-Tallinnasse," sõnas Mölder.

Ta lisas, et esimene uus ja kaasaegne tervisekeskus avab uksed Mustamäel juba sel kuul, kus on basseiniga taastusraviosakond, pere- ja eriarstid, apteek, kohvik ning ortopeediapood. "Tallinna arstid on väga heal tasemel ning tänu pere- ja eriarstide tihedale koostööle saavad patsiendid tervisekeskustes parimat arstiabi," lisas Mölder.

Tervisekeskuste rajamise esimeses voorus oli meetme tegevuste eelarve ligi 85,1 miljonit eurot. Toetuse rahuldamise otsuse sai 55 projekti 43 piirkondlikust tõmbekeskusest üle Eest ning maksumusega 57,2 miljonit eurot. Teiseks taotlusvooruks on ette nähtud kokku 27,9 miljonit eurot. Taotlusvoor on kavas välja kuulutada 2018. veebruaris.

Uutes esmatasandi tervisekeskustes hakkavad perearstide ja -õdede kõrval tööle füsioterapeudid, koduõed ja ämmaemandad ning sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ka teised spetsialistid.