Tallinn tänab ja tunnustab haridustöötajaid

Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses toimub neljapäeval pidulik galaõhtu, kus Tallinn tänab ja tunnustab oma parimaid õpetajaid - sedapuhku on vastuvõtule kutsutud 350 haridustöötajat.

Autasud Tallinna aasta õpetajatele ning linna õnnitlused õpetajate päeva puhul annavad üle abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja haridusameti juhataja Andres Pajula.

Belobrovtsev märkis, et ehki eelseisvale vastuvõtule on kutsutud vaid vähesed õpetajad, tunnustab linn kõiki õpetajaid ja haridustöötajaid nende panuse ja pühendumuse eest ühiskonnale. "Täname südamest kõiki koolmeistreid, kes teevad igapäevaselt rasket ja hindamatut tööd meie linna ja riigi tuleviku – ehk laste väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisel. Selle eest, et meie lastest kasvaksid tublid ja edukad kodanikud," sõnas Belobrovtsev. "Õpetajate päeva eel soovin aga kõigile meie õpetajatele palju rõõmsaid elamusi õpetamisest. Sest nagu on öelnud Albert Einstein: suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest."

Autasud antakse õpetajatele üle üheteistkümnes kategoorias, sealhulgas konkursside "Eestimaa õpib ja tänab" nominentidele ning Tallinna aasta õpetajatele ja noortele õpetajatele. Igast kategooriast kolm esimest esitati ka üleriigilisele konkursile "Eestimaa õpib ja tänab". Lisaks on Tallinn juba aastaid tunnustanud ka noori õpetajaid ning tööjuubilaridest haridusasutuste juhte. Noore õpetaja tunnustuse saab seekord tosin õpetajat, tööjuubel on üle veerandsajal direktoril.

Galaõhtu lõpeb piduliku õhtusöögiga restoranis Merineitsi ning meeleoluka etendusega Starlight Cabaret’lt. Tallinna 2018. aastal tunnustatavate haridustöötajate nimed on avaldatud Tallinna haridusameti kodulehel.