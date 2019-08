Tallinn toetab Pirita kloostri küttesüsteemide remonti

"Kuna kloostripere mure on tõsine ja küttesüsteem tuleb enne külmade saabumist korda teha, otsustas Tallinna Linnavalitsus toetada Pirita kloostri gaasikatla ostmist ja küttesüsteemide remonti 50 protsendi ulatuses," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Pühima Päästja Püha Brigitta Ordu Eestis Pirita kloostri juhtkond pöördus Tallinna Linnavalitsuse poole taotlusega toetada Pirita kloostri gaasikatelde vahetust ja küttesüsteemide remonti. Tallinn toetab Pirita kloostri gaasikatla ostu ja küttesüsteemide remonditööde maksumust 50-ne protsendi ulatuses. Klandorf ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann külastasid Pirita kloostrit eesmärgiga tutvuda küttesüsteemide remondi eeldatava tööde mahuga.

Klandorfi sõnul pöördus Pirita kloostripere Tallinna linna poole tõsise olmemurega, mis seisneb selles, et Pirita uues kloostrikompleksis on olemasolevate gaasikatelde kasutamisaeg läbi saanud, need on vaja asendada uutega ja ühtlasi vajab remonti ka kloostri küttesüsteem.

Tallinna linnavalitsusele saadetud taotluses on kirjas, et Pirita kloostris kehtiva korra kohaselt võttis Pirita kloostri juhtkond pakkumise kolmelt ettevõttelt, mis saadeti ülevaatamiseks Roomas resideeruvale Pühima Päästja Birgitta Ordu ülemale Fabiale. "Vaatamata sellele, millise hinnapakkumise kasuks ordu ülem otsustab, puudub kloostril raha gaasikatla ostmiseks ja küttesüsteemi remondiks," selgitas Klandorf. "Kuna kloostripere mure on tõsine ja küttesüsteem tuleb enne külmade saabumist korda teha, otsustas Tallinna Linnavalitsus toetada Pirita kloostri gaasikatla ostmist ja küttesüsteemide remonti 50 protsendi ulatuses."

Tallinna linna poolt eraldatava toetuse lõplik summa selgub siis, kui Roomast saadakse kinnitus, millise maksumusega gaaskatel Pirita kloostrisse paigaldatakse.