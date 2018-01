Tallinn tõstis kultuuritöötajate miinimumpalga 1150 eurole

Alanud aasta toob palgatõusu linna kultuuriasutuste töötajatele – kõrgharidusega töötajate miinimum töötasu kasvab seniselt 942 eurolt 1150 eurole, tõusevad ka teiste kultuuritöötajate palgad.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et 2014. aastast alates on Tallinnas kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu miinimum tõusnud üle 64 %. „Kui 2014 oli kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimum töötasu 700 eurot, siis 2015. aastal kasvas see 731 euroni, 2016. aastal 830 euroni ja möödunud aastal 942 euroni,“ täpsustas Belobrovtsev. „Tallinna linn soovib väärtustada ja tunnustada igat oma valdkonna spetsilisti ning selleks peame hoidma ka palgad tööturul konkurentsivõimelised. Ühtlasi saame seeläbi kindlustada ka valdkonnas spetsialistide järelkasvu.“

Palgatõusu kuni 7,5% saavad ka kõik teised pealinna kultuuriasutuste töötajad, kes on näiteks tugipersonal või need kõrgharidusega kultuuritöötajad, kelle sissetulek ületab bruto töötasu alammäära.

Tallinna Kultuuriameti haldusalas on koosseisulisi kohti 678, neist kõrgharidusega kultuuritöötajaid on 228. Linnaosade kultuuriasutuste ja Tallinna Botaanikaaia koosseisudes on 113,7 kohta, neist kõrgharidusega kultuuritöötajaid on umbes kümme.

Vastavalt möödunud aasta 14. detsembri linnavolikogu istungil vastu võetud Tallinna linna 2018. aasta eelarvele tagatakse tänavu pealinnas palgatõus lisaks kultuuritöötajatele ka linna haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas.