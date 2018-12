Tallinn tunnustab kauaaegseid linnateenistujaid

Järgmisel nädalal on raekotta pidulikule vastuvõtule oodatud tänavu tööjuubelit tähistavad kauaaegsed linnateenistujad.

Tänavu pälvib rinnamärgi 209 linnateenistujat, neist kolm on töötanud linna ametiasutustes 45 aastat ning kolm teenistujat 40 aastat. Kaheksa tööjuubilari on olnud linna teenistuses teenistujat 30 aastat, 30 teenistujat 25 aastat ning 42 teenistujat 20 aastat. 49 teenistujal täitub 15 ja 74 teenistujal 10 aastat linna teenistuses.

Tallinna Linnavalitsusel on alates 1975. aastast tavaks igal aastal meeles pidada oma kauaaegseid teenistujaid, kellel täitub jooksval aastal 10, 15, 20, 25, 30 jne. aastat töötamist linna ametiasutustes. Kauaaegse teenistuja staaži hulka loetakse töötamist linna ametiasutustes (linnavolikogu kantselei, linnakantselei, ametid ja linnaosade valitsused).

Kauaaegsetele linnateenistujatele antava märgi autor on kunstnik Paul Luhtein. Märgid on valmistanud ARS-i juveelifirma O/Ü Kuldgraal. Märgid "TALLINN X" on vasest, "TALLINN XV" melhiorist ja "TALLINN XX" messingist. Alates märgist "TALLINN XXV"­ on märgid hõbedast.

Traditsiooniliselt toimub pidulik üritus Raekojas, kauaaegsetele linnateenistujatele annab rinnamärgid ja tänukirjad üle linnapea. Sel aastal toimub üritus 11. detsembril.

Alates 1975. aastast on antud kokku 3973 rinnamärki ja tänukirja, sh kaheksale inimesele 45-aastase staaži eest ning 35 inimesele 40-aastase staaži eest.