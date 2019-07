Tallinna kesklinna lastestaadioni alal avatakse neljapäeval uus rannavõrkpalli keskus Metro Capital Arena.

Keskus avatakse linna spordi- ja noorsooameti, kesklinna valitsuse, Tallinna Võrkpalliklubi, kinnisvaraarendaja Metro Capitali ja võrkpalli liidu koostöös, teatas võrkpalli liidu pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile. Keskuses on kuus rannavõrkpalli väljakut ja keskust hakkab haldama spordi- ja noorsooamet koostöös Tallinna Võrkpalliklubiga.

Kõik huvilised on oodatud väljakuid kasutama seni, kuni suvi kestab. Kontakt väljakute broneerimiseks on noored@volleyball.ee.

Rannavõrkpalli väljakud on üheks osaks Lastestaadioni alal asuvast spordi- ja aktiivse ajaveetmise keskusest, kus lisaks rannavõrkpallile on võimalik mängida ka korvpalli ja lauatennist ning samale territooriumile on rajatud ka kogukonna aed.

Neljapäeval keskuse avamise järel kell 14 toimuvad ka show mängud. Ühes kohtumises lähevad vastamisi võrkpalli liidu ja võrkpallisõprade võistkond eesotsas alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga ning Metro Capitali võistkond. Teises matšis mängivad tippvõrkpallurid Karli Allik ja Dimitri Korotkov ning rannavolle noortekoondislased Timo Ander Lõhmus ja Märt Tammearu.

Spordivaldkonda kureeriva Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on lastestaadioni ala hetkelahendus mõeldud vahekasutuseks mõneks aastaks. "Paralleelselt plaaneritakse terviklahenduse loomist, mis koosneb multifunktsionaalse ja erinevatele vanuserühmadele mõeldud spordipargist ja vaba aja alast, kus oleksid tulevikus võimalused harrastada nii traditsioonilisi spordialasid, tänavasporti, kui ka niisama mõnusalt oma aega veeta. Ümbruskonnas on aktiivne kogukond ja palju haridusasutusi, kes staadioniala väljaarendamisest väga huvitatud on. Loodetavasti juba õige pea kujuneb Lastestaadionist atraktiivne spordi ja aktiivse ajaveetmise paik, kus leidub sobivaid ja meelepäraseid tegevusi kõigile," rääkis Belobrovtsev.