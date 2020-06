Tallinna Biennaal stardib juba nädala pärast

Tallinna Biennaali avab 2. juulil Ülemiste Citys Edward von Lõnguse apokalüptiline näitus "Viimasepäeva katedraal", mis kujutab endast rännakut inimkonna hingepeeglisse 800 ruutmeetri suuruses saalis.

2. juulil saab avalöögi esimene Tallinna Biennaal - suvine kunsti suursündmus, mis hõlmab rohkesti eriilmelisi Eesti ja lähiriikide kunstnike loomingut tutvustavaid sündmusi pealinnas ja selle ümbruses.

Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn selgitas, et esmakordselt toimuva Tallinna Biennaali programm on mitmekülgne ning iga kunstihuviline võiks leida pea kuu aega kestvalt suursündmuselt mõne huvitava väljapaneku või ürituse. "Jätkuvalt täienevas programmis on nii väiksemaid sündmusi nagu tänavakunstituurid või visiidid kunstnike ateljeedesse kui ka suuremaid ettevõtmisi nagu Suur Kunstipäev Vabaduse väljakul. Meil on korraldajatena väga hea meel, et nii paljud Eesti kunstiasutused on otsustanud panustada suursündmuse programmi ning tutvustada biennaalil publikule oma tegevust avades galeriide või ateljeede uksed," on Orn tänulik.

Tallinna Biennaali avab 2. juulil Ülemiste Citys Edward von Lõnguse apokalüptiline näitus "Viimasepäeva katedraal", mis kujutab endast rännakut inimkonna hingepeeglisse 800 ruutmeetri suuruses saalis, kus ühest tonnist terasest on kunstniku käe all valminud teiste taieste seast 25 ruutmeetrised suurteosed ja 300 000 rahaühikut. Näitus jääb avatuks kuni 30. juulini ning seda saab külastada esmalt ekskursioonide raames ja seejärel tavapiletitega, pääsmeid ekskursioonidele kui ka tavakülastuseks saab soetada Piletilevist. Kuuel õhtul on ühtlasi võimalik osa saada Musta Kasti ja Edward von Lõnguse koostöölavastusest "Sada sekundit südaööni" ning 31. juulil toimub näituseruumides Ülemaailmalõpupidu ehk Tallinna Biennaali afterparty.

2. juulil avatakse ka ARSi Kunstilinnaku Projektiruumis "Kunstnike kriisikeskus" ehk Läti noorema generatsiooni kunstnike Ieva Kraule-Kūna ja Elīna Vītola koostööprojekt, mis võtab enda hõlma alla kunstimaailma põlatud teosed. Keskus on avatud 9. juulini, 4. juulil toimub ARSi Kunstilinnakus lisaks traditsiooniline Loominguline Laupäev.

Vabaduse väljakul toimub Suur Kunstipäev

5. juulil toimub Vabaduse väljakul Tallinna Biennaali eelkäija Tallinn Art Weeki aegadest tuttav Suur Kunstipäev, kus oma tegemisi tutvustavad Eesti tippkunstnikud ja loojad, kunstiorganisatsioonid ja galeriid. Tegu on ühe rikkalikuma avatud ekspositsiooniga Eestis, mis pakub publikule võimalust sukelduda kunsti ja kultuuri ning ise loominguliselt kätt proovida.

7. juulil toimuval jalgrattatuuril aga avastatakse Tallinna kunstiradu. Tuur algab Telliskivi Loomelinnaku väravas, otse Loomelinnaku sildi all uue suure Okeiko loodud seinamaali avamisega.

10. juulil taasavatakse Viinistu Kunstimuuseum. Sündmusel esitletakse Viinistu kunstisadama kontseptsiooni ja suurejoonelise kunstikollektsiooni uuenenud väljapanekut. Viinistu kunstimuuseumi püsinäitust tutvustavad kollektsionäär Jaan Manitski, kuraatorid Mary Talvistu ja Kädi Talvoja ning kujunduse konsultant kunstnik Tiit Pääsuke.

Biennaali toimumisajal, kuni 30. juulini, on Solarise keskuses avatud infopunkt, kus saab kaasa haarata biennaali kava ja spetsiaalseid tänavakunstituuri kaarte. Kuni 12. juulini müüakse infopunktis pileteid näitustele ja broneeritakse erituure, lisaks saab soetada temaatilisi t-särke ja Edward von Lõnguse loominguga miniatuurelemente. Solarise keskuses on Sakala keskuse aegadest säilinud tornis avatud ka täiesti uus Solarise Galerii.

Biennaali täienev kavaga saab tutvuda veebis.

Tallinna Biennaali korraldab Nordic Baltic Art Center NOBA MTÜ. Kunstisündmuse toetajad on NOAR.eu, Solaris ja Ülemiste City