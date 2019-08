Tallinna Botaanikaaed kutsub ööliblikatega tutvuma

"Mustakivi tee pikendamise näol on tegemist äärmiselt olulise projektiga ning Pirita linnaosa elanike huvi eelnõu vastu on olnud väga suur. Et kaasata juba projekti algfaasis võimalikult palju Pirita elanikke, otsustas linnaosa valitsus, et Mustakivi tee projekteerimistingimuste eelnõule saab ettepanekuid saata kuni 19. augustini 2019," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat