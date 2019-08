Tallinna digitippkohtumine keskendub tänavu tehisintellekti tulevikule

"Tahame olla tulevikuväljavaateid käsitlevate arutelude keskmes ja usun, et Eestil on siin ka palju kaasa rääkida ning panustada," sõnas peaminister Jüri Ratas.

"Tahame olla tulevikuväljavaateid käsitlevate arutelude keskmes ja usun, et Eestil on siin ka palju kaasa rääkida ning panustada," sõnas peaminister Jüri Ratas.

Tallinnas 16.–17. septembrini toimuval kõrgetasemelisel digitippkohtumisel Tallinn Digital Summit 2019 võtavad 20 riigi ministrid ja valdkonna eestkõnelejad fookusesse tehisintellekti ning selle mõju meie tulevikule, vahendas BNS.

Ratase sõnul on digitippkohtumisest saamas koostööplatvorm digitaalselt arenenud ja sarnaseid seisukohti jagavatele riikidele, kes kujundavad ühiselt poliitikaid ja seadusruumi digiühiskonna arenguks. "Üks kiiresti arenev üleilmne valdkond on näiteks tehisintellekt, millel on suur mõju ka Eesti riigi ja inimeste heaolule. Olgu selleks siis kas täpsem diagnoosimine meditsiinivaldkonnas või laste õiguste kaitsmine digiruumis. Seepärast tahame olla neid tulevikuväljavaateid käsitlevate arutelude keskmes ja usun, et Eestil on siin ka palju kaasa rääkida ning panustada," sõnas Ratas.

Tallinna digitippkohtumise peakorraldaja Liina Areng avaldas heameelt, et lisaks kutsutud riikide delegatsioonidele, mida juhivad IT- ja digiministrid, on esinejate seas nimekad eksperdid. "Teiste hulgas astuvad Fotografiskas toimuval sündmusel üles Microsofti Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika president Michel van der Bel, OECD tehnoloogiavaldkonna asepeasekretär Ulrik Vestergaard Knudsen, maailma ühe juhtiva tehisintellekti ettevõtte Arago tegevjuht ja asutaja Hans-Christian Boos, Keenia teadlane ja World Wide Web Foundationi digitaalse võrdsuse eestkõneleja Nanjira Sambuli ning Michigani Ülikooli teoreetilise füüsika professor ja teadlane Stephen Hsu."

Digitippkohtumise ettekannetes arutletakse, kuidas tehisintellekti abil avaliku sektori tõhusust suurendada, milliste nippidega arendada tööturul vajalikke oskusi ning milline mõju võib olla tehisintellektil tervishoiuteenuse osutamisel.

"Kõnelejad annavad ka omapoolese nägemuse, kuidas muudab tehisintellekt seadusandlust. Samuti on eraldi sessioon pühendatud targa linna tulevikuväljavaadetele. Eelnimetatu kõrval on aga oluline kuulda, kuidas tulevikuski kõike inimlikku säilitada," lisas Areng.

Ettekannete kõrval on eraldi kohtumine delegatsioone juhtivatele ministritele. Selle raames toovad 15 Euroopa riigi ning Kanada, Singapuri, Jaapani, Uus-Meremaa ja Austraalia otsustajad välja oma nägemuse tehisintellekti võimalustest ning ohukohtadest tuleviku kujundamisel.

Digitippkohtumine toimub kolmandat korda. Valdkonna tipptegijate foorum sai alguse 2017. aastal, kui Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ning korraldas digitaalvaldkonna tippkohtumise, mis tõi Tallinna kokku Euroopa Liidu (EL) riigipead ja valitsusjuhid. Möödunud aastal oli konverentsi fookuses globaalse andmekaubanduse temaatika.

Konverentsi korraldab riigikantselei koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Ürituse sisupartnerid on elektri- ja elektroonikainseneride instituut (IEEE), rahvusvaheline kriminaalpolitseiorganisatsioon (INTERPOL), The Future Society ning ÜRO regioonidevahelise kuritegevuse ja õigusküsimuste instituut (UNICRI). Digitippkohtumise toimumisele aitavad kaasa uuenduslike akustiliste kabiinide tootja Silen ning Tallinn Digital Summit ametlik autopartner BMW.