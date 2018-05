Tallinna energiaagentuur sai katusele päikeseelektrijaama

Hoone tarbib tööpäeva jooksul kogu toodetava elektri, nädalavahetuse elektri saab endale aga trollipark.

Energiaagentuuri majast sai esimene Tallinna linnale kuuluv kontorihoone, mille katusel asub päikeseelektrijaam. Paldiski mnt 48a katusele paigaldatud päikesepaneelide koguvõimsus on 30 kW. Hoone tarbib tööpäeva jooksul kella 8-17 peaaegu kogu toodetava elektri, nädalavahetusel toodetud elekter läheb kõrvalasuva trollidepoo toetuseks. Päikesejaama toodetud elektrienergiat võrku ei müüda.



Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul hakkavad Tallinna püüdlused keskkonna hoidmiseks vilja kandma. "Ka eelmisel sügisel valminud õpetajate kodu aadressil Uuslinna 3a ehitati ligi nullenergiahoonena ning praegune päikesejaam võib viia Tallinna lähemale Euroopa rohelise pealinna tiitlile," ütles ta. "Ka Tallinna koalitsioonileppes on kirjas, et linnaasutused peavad fossiilenergia kasutamist vähendama."



Tallinn on liitunud linnapeade paktiga ning kliimamuutustega kohanemise jätkupaktiga Mayors Adapt, võttes endale kohustuse suurendada taastuvenergia kasutamist 20% ning vähendada süsihappegaasi tekitamist aastaks 2030 linnas 40%. "Päikeseenergia muutub peagi hoonete loomulikuks osaks. Tehnoloogia odavneb ja tasuvusajad lühenevad kiiresti," ütles MTÜ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon juht Andres Meesak, kes oli ka Paldiski mnt 48a päikesejaama projektijuht. "Päikesepaneelid on võimalus märkimisväärselt säästa energiakuludelt. Tegu on isetasuva lahendusega ja targa planeerimise korral ka hea tootlusega investeeringuga."



Energiaagentuuri maja tunnustati 2016. a aasta rohelise kontori tiitliga. Hoones asuvad ka mupo, sotsiaal- ja tervishoiuamet, SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus ning Vee-ettevõtjate Järelevalve SA.