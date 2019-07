Tihti leiavad noored end mõtlemas, kuhu minna ja mida teha oma vabal ajal. Locolus toob mängu lahenduse. Äpp, mis näitab lähedal toimuvaid üritusi lihtsalt ja kiirelt ning annab seeläbi võimaluse kasutajale just enda huvigrupi üritustel osaleda.

Locoluse kaudu saab igaüks näha endale sobival ajal ja asukohas toimuvaid üritusi, mis oleksid sobilikud nii hinna, sisu, osalejate arvu, vanuse, toimumisaja ja kestvuse poolest. See säästab nii kasutajate aega, raha kui ka keskkonda, sest kui info on piisav, siis kaob vajadus printida pabereid, plakateid ja flaiereid info levitamiseks, mis hävitaksid loodust ja tooksid lisakulusid printimis- ja trükkimiskulude näol.

Noorte idee esimene samm teostuse poole toimus aprillikuus Tallinna Spordi- ja Noorsooameti korraldatud Ideelaboris, kus võideti idee elluviimiseks stardikapital (1000€). Alates sellest on valminud koduleht, äpi esimene disain ja logo, koostatud tehniline kirjeldus ja alustatud programmeerimisega. Oskusi on pandud ka proovile erinevatel võistlustel osalemisega.

Õpilasfirma Locoluse taga on neli noort ettevõtjat: Samantha Kasela (tegevjuht), Kenri Tops (finantsjuht), Robin Lõhmus (arendusjuht) ja Simon Fox Kuuse (turundusjuht). Noored on Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli õpilased, kes on seadnud enda eesmärgiks tõsta nende inimeste (just noorte) kaasatust üritustel osalemisega, kes muidu veedaksid selle asemel passiivselt kusagil aega."Meie idee eesmärk ei ole luua uusi üritusi, vaid olemasolevate ürituste toimumise info viimine rohkemate 13-26 aastasteni," ütleb tegevjuht Samantha Kasela.

Locoluse äpp saab olema esimene Eestis ja ainulaadne maailmas. Esiteks põhineb Locolus ainult kaardi baasil, et muuta ekraanikuvalt ekraanikuvale liikumine võimalikult lihtsaks. Teiseks saab iga kasutaja luua äpi kaudu oma üritusi, mille kaudu ka ise raha teenida. See annab võimaluse saada kogemust korraldaja rollis. Kolmandaks on olemas võimalus osta pilet üritusele just Locoluse äpi kaudu. Neljandaks loovad nad platvormi, mille kaudu saab korraldaja saada tagasisidet osalejate hinnangu põhjal. Sedasi saavad osalejad vajaduse korral oma arvamust avaldada ja aidata kaasa järgmine kord ürituse õnnestumiseks.

Topsi sõnul on nad esimese kolme kuu jooksul mõistnud, et huvi nende äpi vastu Eestis on olemas. Tänaselgi päeval ootab turg üritustega seotud domineerivat äppi. Locoluse meeskond soovib samm sammu haaval saada valmis rakenduse, mis võiks iga noore telefonis olla alla tõmmatud. Tänapäeval on ligi 60% nutitelefoni kasutajatest just noored, meiesugused, kes tahavad saada infot kiirelt ja ühest kohast.

Hooandja kaudu loodetakse saada kokku vajaminev summa, et uue aasta alguseks töötada välja rakenduse esialgne versioon, mida saaksid esimesed juba kasutama hakata."Meil on usk ja visioon, kuhu me jõuda soovime, loodame, et ka Teie näete meis potentsiaali!" lausub lootusrikkalt arendusjuht Robin Lõhmus. Noored usuvad, et abivalmis eestlaste abiga saab Tallinna noorte poolt programmeeritud äpp teostatud. Vaata Sinagi, mis valmimas on Hooandjast!

https://www.hooandja.ee/projekt/locolus-uudne-app-urituste-leidmiseks

Äpi valmimisel saab silma peal hoida nende kodulehe http://locolus.com/ ja Facebooki kaudu https://www.facebook.com/Locolus-2976539932571301/.