Tallinna Järveotsa lasteaed kingib kõigile toreda veebiraamatu

Raamat on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ja sealt leiab meisterdamisideid, joonistusi ja mänge.

Raamat on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ja sealt leiab meisterdamisideid, joonistusi ja mänge.

Tallinna Järveotsa Lasteaed kingib kõigile enda valmistatud raamatu "Kingitus Eestimaale", mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. See on osa lasteaia integratsiooniprojektist "Meie Eestimaa - eesti keele õppimine loovtegevuse"“.

Kõik selles raamatus olevad kingitused ideest valmimiseni üles pildistanud Tallinna Järveotsa Lasteaia õpetajad, lapsed ja lapsevanemad.

Raamatust võib leida palju huvitavaid meisterdamisideid, kauneid joonistusi, käsitööd, mänge, laste esinemistest videoid, samuti õpetajate ja vanemate poolt valmistatud ning meie lasteaia elu vahvaid sündmusi, mis on seotud Eestiga ja puhendatud meie kodumaa sünnipäevale.

Autor, koostaja ja kujundaja: muusikaõpetaja Olga Carjova

Keeletoimetaja, toetaja: direktor kohusetäitja Merike Küttis

Pilte aitasid valida lasteaia õpetajad ja lapsevanemad

Kaanefoto: lapsevanem Tatjana Nikolaeva

Toimetaja: direktor Merit Zavatski

Raamatu leiab SIIT.