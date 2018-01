Tallinna kainestusmajja sattus mullu 5420 inimest

2017. aastal toimetati kainestusmajja kokku 5420 isikut, neist 4810 olid mehed ning 610 naised. 2016. aastal registreeriti kainestusmajas 5775 inimest, sh 5028 meest ning 747 naist.

Ülemöödunud aastaga võrreldes oli mullu kainestusmajja sattunuid pisut vähem - 2016. aastal registreeriti kainestusmajas 5775 inimest, sh 5028 meest ning 747 naist.

Kui esimesel poolaastal oli kainenemisele toimetatud isikute arv võrreldes 2016. aastaga väiksem, siis teisel poolaastal see arv kuude lõikes kasvas ja nii kuni aasta lõpuni. Kõige enam toimetati isikuid kainestusmajja palgapäevadel ja nädalavahetustel. Kainestusmajale olid töised ka Jaanipäev, jõulud ja aastavahetus

Kainestusmajja toimetati mullu kainenema kokku 377 välismaalast (2016. aastal 346). Aastavahetusel (31.12.2017.-01.01.2018) toimetati kainestusmajja kainenema 60 isikut, mis ei jäänud alla ülemöödunud aastavahetusele.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul näitab statistika, et alkoholi liigtarvitamine on jätkuvalt probleem ning see on üks Eesti suurimatest terviseriskidest, mille lahendamisega tuleb riigil ja ka Tallinna linnal aktiivselt tegeleda