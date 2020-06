Tallinna kavandatakse 13,5 km pikkune rohe-kiirtee

Heade kergliiklusvõimalustega lineaarpark pakuks tulevikus 18 erineva asumi elanikele kiire ja mugava kergliiklus-otsetee kesklinna, mis oleks alternatiiv igapäevasele sõiduautokasutusele. Projektiala on ülelinnalise tähtsusega tolmeldajate koridor, mis jääb alles ka siis, kui ala lineaarpark tervikuna välja ehitada.

Tallinn osaleb Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine", mille peamiseks eesmärgiks on tasakaalustada linnaliikuvusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.

Rohelise infrastruktuuri arendamine toetab Tallinna pürgimist 2022. aasta Euroopa Rohelise pealinna tiitlile. Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on Rohelise pealinna komisjon andnud tagasisidet, et tiitli võitja peab olema linnadele eeskujuks. Projekti mahus teostatakse investeeringud, mis oma innovaatilisusega muudavad Tallinna eeskujuks ja suunanäitajaks. "Näiteks viiakse läbi innovatsioonihange, millega tellitakse pilootalale uuenduslikke ja kuluefektiivseid rohetaristu lahendusi, sh valgustuse, katendite, ülekäigulahenduste, viidasüsteemi prototüüpe ja katsetatakse nende toimimist ning efektiivsust. Parimaid prototüüpe on edaspidi võimalik mujal Tallinna avalikus ruumis kasutada," rääkis Novikov.

"Roheline kiirtee" projekti raames on Tallinna pilootala 13,5 km pikkune Põhja-Tallinnast Hiiuni kulgeva endise raudteetrassi ja kõrgepingeliinide alune koridor, mis ühendab kuut linnaosa: Kesklinna, Põhja-Tallinna, Kristiine, Haabersti, Mustamäe ja Nõmme (kokku 18 eriilmelise asumi) vaheldusrikkaid ehitatud keskkondi ja looduskeskkondi.

Heade kergliiklusvõimalustega lineaarpark pakuks tulevikus 18 erineva asumi elanikele kiire ja mugava kergliiklus-otsetee kesklinna, mis oleks alternatiiv igapäevasele sõiduautokasutusele. Projektiala on ülelinnalise tähtsusega tolmeldajate koridor, mis jääb alles ka siis, kui ala lineaarpark tervikuna välja ehitada - uuenduslikud haljastuslahendused loovad tingimused selle säilimiseks.

Projekti partnerid on Forum Virium Helsinki ja Stockholmi Keskkonnainstituut, millest Euroopa rahastus projektile on ligi pool miljonit eurot. Projekti kogueelarve on 1,3 miljonit eurot. Tallinna projekti eelarve on 522 000 eurot, millest välistoetus on 444 000 eurot ja omafinantseering 78 000 eurot.