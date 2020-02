"Just meie värskete partnerite ettevõtmised tõusid üsna ülekaalukalt 2019. aasta olulisemateks tegudeks Kesklinnas," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tallinna Kesklinna valitsus tunnistas eelmise aasta silmapaistvaimateks tegudeks kogukonnaaedade rajamise ja elektritõukerataste rendi käivitamise linnaosas.

Kesklinna valitsus jagas iseseisvuspäeva eel oma koostööpartneritele tunnustusauhindu ja tänu eelmisel aastal tehtu eest. "Meil on väga hea meel efektiivsete koostöösuhete üle, mis on Kesklinna valitsusel kujunenud paljude partneritega kas juba pikkade aastate või siis ka lühema aja vältel. Just meie värskete partnerite ettevõtmised tõusid üsna ülekaalukalt 2019. aasta olulisemateks tegudeks Kesklinnas," ütles Svet.

"Kogukonnaaedade rajamisel tehtud suur töö tõi tunnustuse Elisabeth Sinipalule ja tema abilistele. Elektritõukerataste rendisüsteemi käivitamine Bolt Technology OÜ ja CityBee Eesti OÜ poolt oli samuti tunnustust väärt. Reidi tee rajamine, mis ületab neid oma mastaabilt, pälvis kolleegide tunnustusauhinna ning see läks linna keskkonna- ja kommunaalametile," tunnustas Svet.

Samuti pälvisid linnaosavalitsuse tänu inimesed, kes on töötanud suure pühendumisega Tallinna kesklinna turvalisuse nimel. Nende hulgas on nii politseitöötajaid, abipolitseinikke kui ka päästekomando liikmeid. Ühtlasi õnnitleti ettevõtjaid, kes said jõuluvaateakende konkursil enim hääli: Tallinna Paberikoda OÜ, Tassikoogid Stuudio OÜ ja Solaris Keskus AS.