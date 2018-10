Tallinna kesklinnas avatakse Valgre mälestustahvel

Helilooja Raimond Valgre 105. sünniaastapäeval 7. oktoobril kell 13.00 avatakse tema kunagisel kodumajal Tallinnas Vene tänav 7 mälestustahvel.

Mälestustahvlil on lisaks Valgre sünni- ja surmadaatumile "7.10.1913 Riisipere – 31.12.1949 Tallinn" ka kokkuvõte andeka helilooja lühikeseks jäänud eluteest. Vaatamata vähestele talle antud aastatele jõudis Valgre luua ligi sada laulu.

"Umbes kaks nädalat tagasi pöördus meie poole Raimond Valgre loomingu austaja, kes juhtis tähelepanu sellele, et helilooja elas mõnda aega ka südalinnas Vene tänaval. Haarasime heast mõttest kinni ning otsustasime tema kunagise maja külge panna mälestustahvli, et tähistada tema 105. sünniaastapäeva. Paljud Raimond Valgre laulud on jäänud inimeste südamesse. "Saaremaa valss", "Sinilind" ja mitmed teised tema lood kuuluvad paljude inimeste lemmiklaulude hulka," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

1941. aastal mobiliseeriti Valgre Punaarmeesse. Järgnenud sõja-aastad jätsid valusa jälje nii tema hilisemasse loomingusse kui hinge. Valgre suri kõigest 36aastasena, olles enne seda elanud Tallinnas Vene tänaval majas, millele nüüd paigaldatakse mälestustahvel.