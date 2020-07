Tallinna Keskraamatukogu laienes õue ja netiavarustesse

"Varasemast palju rohkem on kirjandust, muusikat, koolitusi ja huvitegevusi kõigile meie kasutajatele mugavalt kättesaadavad, näiteks kodudiivanil arvuti ees istudes või nutiseadmega rannas peesitades," ütles Tallinna Keskraamatukogu arendusjuht Kristi Veeber.

Tallinna Keskraamatukogu on eriolukorra ajal ja järel oma teenuseid vastavalt elanike vajadustele ja ohutusreeglitele ümber kujundanud. "Raamatukogu on praegu inimestele linnaruumis veelgi lähemal," ütles Veeber.

Ilusa ilmaga võib Keskraamatukogu Estonia pst 8 peamaja ning mitmete haruraamatukogude juurest leida õueraamatukogusid. Kõik on oodatud värskes õhus raamatuid ja ajakirju lugema või raamatukogu WiFi võrku kasutama. Lastele pakutakse õuemängude mängimise võimalust ja muid tegevusi.

Ohutusreeglite tõttu ei ole raamatukogu sel suvel veel suuri raamatutäikasid korraldanud, ent mitmel pool toimuvad õueraamatukogude juures väiksemad raamatumüügid.

Raamatud soodsa hinnaga

"Müüme odavate hindadega raamatuid, mis on raamatukogu riiulitele seisma jäänud. Tulu läheb uute raamatute ostuks," selgitas Veeber. "Valikus on välisautorite ja eesti autorite ilukirjandust, teadmiskirjandust, näiteks psühholoogiat ja meditsiini, ajalugu, kirjandusteadust, aga ka luulet ning Loomingu Raamatukogu erinevaid väljaandeid. Kui raamatumüüki õues ei toimu, tasub kiigata raamatukogu teenindussaalidesse, mis on nüüd jälle avatud. Igas meie osakonnas ja haruraamatukogus on müügiraamatute riiulid olemas ja valik täieneb pidevalt."

Põnevate ja arendavate tegevuste leidmiseks ei pea raamatukokku kohapeale tulema. "Näiteks meie igasuvine laste lugemisprogramm "Suvi raamatuga" toimub sel aastal virtuaalselt. See on nii meie kui ka laste jaoks uus ja tegelikult väga põnev kogemus. Seda, kui palju keegi on lugeda jõudnud, saab vaadata reaalajas, samuti on kohe kõigile huvilistele nähtav, milliseid toredaid pilte lapsed on raamatute põhjal joonistanud või kus põnevates kohtades nad on raamatuid lugenud – pakkusime nimelt ühe variandina välja, et nad võivad saata meile sellest paigast foto," rääkis Veeber.

Veeberi sõnul toimub noortele suur lugemisväljakutse, mis kestab kuni detsembri lõpuni ja kus saab samuti osaleda virtuaalselt.

Seeniorid saavad arvuti kasutamise algõpet

"Seeniorid saavad meilt soovi korral telefoni või veebi teel arvuti kasutamise algõpet, tahvelarvutite ja nutitelefonide kasutamise algõpet, Facebooki algõpet, ID-kaardi kasutamise õpetust ja palju muud, sügisest jätkab ka seenioride Skype vestlusklubi. Need on ainult mõned näited sellest, mida kõike oleme tegemas – täpsemat infot saab meie kodulehelt või jälgides Tallinna Keskraamatukogu Facebook’i. Muidugi võib raamatukokku alati ka helistada või kirjutada," rääkis ta.

Uut on ka raamatukogu e-kogudes. "Hakkasime hiljuti pakkuma ligipääsu muusikaandmebaasile Naxos, kus on väga hea klassikalise ja džässmuusika e-audiokogu. Pidevalt on täienenud meie eestikeelse kirjanduse e-raamatukogu ELLU ja võõrkeelse kirjanduse e-raamatukogu OverDrive, lisaks on meil olemas ja uuenenud ka võõrkeelsete e-ajakirjade kogu RBdigital," lausus Veeber. "Kõiki meie e-raamatukogusid on väga lihtne kasutada. Peab ainult olema raamatukogu lugejaks registreerunud, mida on samuti võimalik teha veebi teel."

Raamatukogu läheb sügisele vastu elevusega. "Saame jätkata uute ettevõtmistega ja mitmete teenustega, mis end eriolukorra ajal ja sellest väljumise perioodil väga hästi tõestasid. Näiteks hakkame taas pakkuma lasteaedadele ja koolidele virtuaalseid raamatukogutunde, kuna need on saanud väga palju positiivset tagasisidet," ütles Veeber.

"Oleme kindlad, et suudame inimestele teenuste pakkumist ühel või teisel kujul jätkata ka siis, kui sügisel peaks tulema koroonaviiruse uus laine. Meie raamatukoguhoidjad olid kriisiolukorras väga leidlikud ja oleme saanud väga palju uusi kogemusi, mida kindlasti on võimalik kasutada ka tulevikus."