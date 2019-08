Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ütles, et kuigi Tallinna linnavalitsus otsustas juunis Reidi tee ehitamisel laiema lahenduse ehk esmase projekti kasuks, siis ehituse maksumus sellest muutunud ei ole.

Tallinna kommunaalameti kinnitusel on tänavu 27. detsembriks lõppema pidava Reidi tee ehitustööd graafikus, vahendas BNS.

Valdmann ütles, et kuigi Tallinna linnavalitsus otsustas juunis Reidi tee ehitamisel laiema lahenduse ehk esmase projekti kasuks, siis ehituse maksumus sellest muutunud ei ole. Lepingu kogumaksumus koos ettenägemata tööde reserviga ja käibemaksuga on ligikaudu 38,1 miljonit eurot.

Linnavalitsus otsustas juunis, et Reidi tee ehitatakse 2017. aasta aprillis ehitusloa saanud lahenduse kohaselt. Selle järgi rajatakse Russalka ristmikule mõlemas sõidusuunas neli sõidurada ning Reidi tee ja Narva maantee ristmikul linnast väljuval sõidusuunale kolm sõidurada.

Reidi tee ehituse töövõtuleping sõlmiti mullu 25. juunil, lõpptähtaeg on tänavu 27. detsembril. Ehitustöid teostavad KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ. Kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.

Reidi tee on uus loodav Tallinna tänav, mis ulatub Russalka ristmikust kuni Lootsi ja Tuukri tänava ristmikuni mille eesmärk on pakkuda lisaks Narva maanteele teist, paralleelselt kulgevat ühendust Pirita ja kesklinna vahel. Osa Reidi teest hakkab kulgema merest kaugemal, ühendades sadamat nii Pirita kui Põhja-Tallinnaga.