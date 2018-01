Tallinna koolide tasuta muuseumitundides osaleb ligi 12 000 õpilast

Tallinna Haridusameti eestvedamisel jätkub ka 2018. aastal muuseumiõppe projekt, mille tulemusel saab 11 500 õpilast tasuta osaleda muuseumide haridusprogrammides.

Kui eelmisel õppeaastal said õpilased külastada Tallinna Linnamuuseumi ja selle filiaale, siis tänavu on abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul võetud suund loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnale. „Peame väga oluliseks, et õppimine oleks huvitav ja eluline ning õppimine väljaspool klassiruumi toetab seda eesmärki igati,“ rääkis Belobrovtsev. „Samuti soovime, et klassist väljas õpe oleks kõigile võrdselt kättesaadav, seetõttu on muuseumitundides osalemine õpilastele tasuta. Projekti kulud katab linn.“

"Oleme sõlminud Energia Avastuskeskuse, Eesti Loodusmuuseumi ja Eesti Tervishoiu Muuseumiga lepingud, mille tulemusel saavad Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassid tasuta osaleda sealsetes haridusprogrammides," lisas Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. "Õpilased osalevad kokku 450 haridusprogrammis, mis viiakse läbi nii eesti kui ka vene keeles."

Energia Avastuskeskust külastab 3900 õpilast 30-st koolist, kes osalevad kokku 140 programmis teemadel "Kliimamuutused", "Tibatilluke või hiigelsuur“ ja "Aristotelese õpituba" ning vaatavad teadusteatrit Peapidi.

Eesti Loodusmuuseum pakub 97 programmi teemadel „Kivimid ja mineraalid“, „Kivimid ja maavarad“ ning „Rakk. Ainuraksed“, seal osaleb 2400 õpilast 34 koolist.

Eesti Tervishoiu Muuseum viib läbi 212 eri programmi, populaarsemateks osutusid „Murdeea muutused“, „Söö terviseks“ ja „Nägemata nähtud maailm“. Tervishoiu muuseumi külastab kokku 5200 õpilast 36 koolist.

Viime lapsed koolimajast välja õppima – me õpime kõikjal!