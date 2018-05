Täna lõppesid Tallinnas kevadised linnulauluhommikud. Viimases õuesõppetunnis osales Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 1. klassi õpilased. Tallinna koolides korraldati linnulauluhommikuid juba 12. kevadet.

Juba 12. aastat järjest toimuvatel linnulauluhommikutel osales tänavu 10 kooli 26 klassi 610 õpilasega. Lisaks üldhariduskoolide õpilastele osalesid kevadisel linnuõppel ka Tallinna Lasteaed Kaseke kolme rühma 42 last. Kui eelmise aasta kevadeks oli osalenuid alates 2007. aastast üle 7100 õpilase, siis nüüd on see näitaja üle 7700.

Linnulauluhommikute eesmärk on süvendada teadmisi lindudest ja õppida neid laulu järgi eristama. Ühtlasi kujundatakse õpilastes loodushoiu ja looduskaitse alaseid väärtushinnanguid ning praktilise looduse tundmise oskusi. Linnulauluhommikuid juhendas ornitoloog Peep Veedla.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on linnulauluhommikud hea meede keskkonnaalaste teadmiste edasiandmiseks. „Linnulaulu kuulmine on Tallinnas praegu iseenesestmõistetav. Et see nii ka jääks, peame oma rohealasid hoidma ja kaitsma. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tihedale võsale, mis pakub varju paljudele linnukestele. Muidu jääb alles vaid automüra ja linnulaulu peame hakkama laskma lindilt,“ ütles abilinnapea.

Sel aastal toimusid linnulauluhommikud 3. maist 23. maini. Linnulauluhommikuid korraldas MTÜ Loodusring Tallinna Keskkonnaameti toetusel.