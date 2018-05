Tallinna lasteaiad said kingituseks vahvad "Triibustiku" komplektid

Täna toimus Õpetajate majas pealinna lasteaia juhtidele pärimushommik, kus linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart andis ühtlasi üle õpilaste meisterdatud komplektid "Triibustik".

"Hea meel on näha, et projektid, kus kooliõpilased valmistavad endast väiksematele ehk lasteaialastele erinevaid mängu- ja õppevahendeid, on saanud Tallinnas traditsiooniks," märkis Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes viie aasta eest sellise ettevõtmise algatas.

"Nii valmivad koostöös koolidega erinevad õppe- ja tarbevahendid, mida mudilased saavad lasteaias kasutada ning seeläbi uusi kogemusi ja teadmisi omandada. Kindlasti on see põnev väljakutse ka kooliõpilastele. Varasematel aastatel on õpilased meisterdanud näiteks lillekastid, lindudele söögimajad, mängulise matemaatika õppevahendid, teatrikohvrid ja "Etno" komplektid."

Tänavune projekt "Triibustik" on jätkuks möödunudkevadisele „Etnole“, mille tulemusel said lasteaiad stiliseeritud rahvariided ja kraappillid. "Triibustiku" komplektis on ruumiliste tähtedega tunnussilt pidulike rongkäikude tarvis ning kuus rütmipilli koos hoiustamise kotiga. Läbivaks mustrimotiiviks on Eesti rahvariietele iseloomulikud triibud.

Tunnussildid kaunistavad õige pea ka Eesti 100. ja Tallinna alushariduse 100. aastapäevale pühendatud sündmusi – 24. mail saab teoks tantsupidu kõikide lasteaedade hoovides, kus tantsitakse samal ajal eesti rahvatantse ning 1. juunil kantakse tunnussilte Tallinna lasteaedade laulupeo "SadaSäraSilma" rongkäigus Vabaduse väljakul.

Nagu varasematelgi aastatel, said kõik projektis osalenud koolid esmalt vajalikud tööriistad ja materjalid. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis valmistati tunnussildid ette ning kunstiõpetuse tunnis kaunistati need ära. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis valmisid ka rütmipillid ning käsitöö tunnis õlakotid pillidele. Projektile kulus linnal 14 300 eurot.

"Triibustiku" komplektid 126 lasteaiale valmisid Eesti Tööõpetajate Seltsi, Tallinna Haridusameti ja koolide koostöös. Ristiku Põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Jürgo Nooni eestvedamisel osales "Triibustiku" projektis 17 kooli.