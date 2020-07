Tallinna lennujaama juunikuu reisijate arv kukkus aastaga 92 protsenti

"Kui juuni alguses oli Tallinnast avatud 12 liini, siis tänaseks on see number jõudsalt kasvanud. Reedese seisuga on avatud 19 liini, lähipäevil on kindlalt lisandumas veel 4 liini," ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Juunikuus läbis Tallinna lennujaama 25 103 reisijat, mis moodustab 8 protsenti eelmise aasta juunikuus teenindatud reisijate mahust, vahendas BNS.

Võrreldes maikuuga läbis lennujaama 14 580 reisijat rohkem.

"Juuli keskelt peaks taastuma ka LOT lennud Varssavisse ning 11. juulil lisab Air Baltic Malaga lennud," lisas Pärgmäe. Alates 1. juulist avati ka Novatoursi ja Tez toursi poolt suve esimene tšarterlennuliin Kreekasse ning Pärgmäe loodab, et juulis avanevad ka puhkuselennud Bulgaariasse.

"Täna näeme, et lennud on taastunud veidi kiiremini, kui me seda esialgu prognoosisime ja usume, et augustikuuks võiks liinide arv olla juba 30 ringis. Põhiküsimus saab olema, kuidas taastub nõudlus ehk inimeste soov reisida ja sellele küsimusele loodame vastuse saada juba lähinädalatel," märkis lennujaama kommertsjuht.

Juunis toimusid otselennud 13 liinil, millest kõige rohkem lennati Frankfurti, Amsterdami ja Riiga. Üle poole reisijatest teenindas Air Baltic, kes pakkus lennuühendusi kaheksasse erinevasse sihtkohta. Juunis toimus kokku 1639 lendu, mis teeb keskmiselt 54 maandumist ja õhkutõusu päevas.