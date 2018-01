Tallinna linn toetab abivajajaid eluruumide üürimisega

Tallinn viib läbi katseprojekti, et toetada sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseerimisplaani eesmärgid täitnud isikuid vabaturult eluruumide üürimisega.

Projektis osalejatele hüvitatakse ühe (esimese) kuu üürisumma ning vajadusel tagatisraha maksumus maksimaalselt 600 euro eest, lisaks aidatakse neid üürikorterite otsimisel ja üürileandjatega läbirääkimistel.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on linna osutava resotsialiseerimisteenuse eesmärk parandada sotsiaalmajutusüksustes majutatud inimeste elukvaliteeti ning aidata neil saavutada iseseisvat toimetulekuvõimet. "Need inimesed, kes on resotsialiseerimisplaanis seatud eesmärgid edukalt täitnud, on valmis üüriturult eluaset otsima, kuid takistuseks jäävad just esmased korterite üürimisega seonduvad kulud, mis on teadupoolest üsna kulukad," nentis Mölder. "Esmaste kulude hüvitamine võib olla abivajajatele just see stardipakk, mis toetab nende ühiskonnas toimetulekut ja iseseisvalt elama asumist," sõnas Mölder.

Esialgu on katseprojekti läbiviimiseks reserveeritud 15 000 eurot (ajavahemikus jaanuar 2018 – mai 2018), kuid linn kaalub vajadusel ka lisaraha eraldamist ning projekti pikendamist. Katseprojektis osalejad valib Tallinna Sotsiaaltöö Keskus koostöös linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega, nende isikute seast, kes on edukalt resotsialiseerimisplaani eesmärgid täitnud.Katseprojekti eesmärk on välja selgitada, kas sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseerimisplaani eesmärgid täitnud isikute abistamine vabaturu üüripinnale elama asumisel ja esialgsete üüripinnaga seonduvate kulude katmine linna eelarvevahendeid kasutades on sihtgrupile sobivaks meetmeks.