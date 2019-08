"Tundus mõistlik lisaks suurepärasele vaatele anda külastajatele ülevaade meie arhitektuurist ning ajaloost," ütles Tallinna Linnamuuseumi arendusjuht Reti Meema.

Tallinna uue turismimagneti, vaateratta Skywheel of Tallinn platvormil on avatud Tallinna Linnamuuseumi välinäitus Tallinna tornidest.

Platvormi klaasseintel on illustreeritud tornid, mida vaaterattalt võib silmata: Pikk Hermann, Kiek in de Kök, Toomkirik, Niguliste kirik, Tallinna raekoda, Püha Vaimu kirik, Oleviste kirik, Fahle maja, Tallinna teletorn, Rahvusraamatukogu, Kaksiktornid (Swissôtel), Olümpia hotell, Viru hotell, SEB panga hoone, Kaarlik kirik ja Nevski katedraal. Nende 16 arhitektuuriliselt olulise kõrghoone joonisele on lisatud ka lühiülevaade nende ajaloost eesti ja inglise keeles.

Vaaterattalt avanevat tänapäevast Tallinna panoraami võib võrrelda ka ajaloolise Tallinna vaatega aastast 1656. Selleks on suurendatud Tallinna Linnamuuseumi kogusse kuuluvat vasegravüüri, mis pärineb Adam Oleariuse reisikirjast "Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse".

"Tallinna Linnamuuseumi üheks olulisemaks arengusuunaks on edaspidi rohkem muuseumist välja tulla ehk olla võimalikult palju nähtaval linnaruumis. Iga uue turismiatraktsiooni lisandumine linna on tänuväärne, sest enamjaolt kõnetatakse erinevaid sihtrühmasid. Vaateratas on kahtlemata atraktsioon, millel tahab korra elus ära käia iga eestlane," kommenteeris Meema.

Näituse meeskond: Johanna Rannula (illustratsioonid), Reti Meema, Pia Ehasalu, Ando Pajus, Risto Paju.