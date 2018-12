Koostamisel on kasutatud põhiliselt Tallinna Linnamuuseumi kollektsiooni, kus leidub veidi üle 400 eseme, ja üht rikkalikumat Langebrauni kogu, kollektsionäär Priidu Nõmme erakogu, kus leidub tuhandeid Langebrauni märki kandvaid nõusid.

Tallinna Linnamuuseum kutsub Anne Ruussaare raamatu "LANGEBRAUN. OMA JA VÕÕRAS. Nikolai Langebrauni portselan" esitlusele neljapäeval, 13. detsembril kell 16.00 Neitsitorni lektooriumisaali (Lossi plats 11/Lühike jalg 9a).

Nikolai Langebraun (1877–1960) on kahtlemata tuntuim nimi Eesti portselani dekoreerimise ajaloos. 1920.–1930. aastatel Tallinnas tegutsenud portselanitööstuses dekoreeritud esemeid leidub Eesti kodudes praegugi. Need on osa perekonnalugudest, kandnud läbi okupatsiooniaastate "kuldse Eesti aja" hõngu ja muutunud kollektsionääride hulgas ihaldatud kogumisobjektiks.

Raamatu autor, Eesti Ajaloomuuseumi teadur, kunstiteadlane Anne Ruussaar tutvustab Nikolai Langebrauni Portselani Dekoreerimise Tööstuse ajalugu ja toodangut kogu vormi ja dekoori lummavas mitmekesisuses. Mahukas kataloogiosa annab ülevaate nii laiatarbekaubana dekoreeritud arginõudest, alates kitšimaigulistest trükipiltidega taldrikutest ja suvituslinnade suveniirtassidest, kuni professionaalsete kunstnike poolt käsitsmaalitehnikas rahvusornamendiga kaunistatud serviisideni. Lisatud on ka Nikolai Langebrauni ettevõttes kasutatud põhimärkide ja erandlike markeerimisviiside kirjeldused koos piltidega.

Album on sobiv kingitus kaugematelegi külalistele, selle tekstid on tõlgitud ka inglise keelde.