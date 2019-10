Reedel kohtus Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart Eestis töövisiidil viibiva Hiina Rahvavabariigi kultuuri- ja turismiministri Luo Shuagang`iga.

Minister avaldas Tallinna linnale tunnustust juba kümme aastat korraldatud kõrgetasemelise Hiina uue aasta vastuvõtmise eest ning kiitis Tallinna ilusat vanalinna ja külalislahket atmosfääri. Mõlemad väljendasid rahulolu, et Eestit külastavate Hiina turistide arv on viimase viie aasta jooksul kolmekordistunud.

"Peab tunnistama, et Helsingi on meist Hiina turistide majutusnäitajate poolest tublisti ees, kuid meil on plaanis konkreetsed sammud, kuidas Tallinna ja Helsingit Hiina suurel turismiturul ühtse sihtkohana paremini turundada," sõnas Kõlvart. Ka minister lubas seista selle eest, et Tallinn Hiina turismikorraldajatele ja turistidele tuntumaks muuta. "Tallinnas ja Eestis on palju, mis Hiina turistidele huvi pakuks, peame nende kohtade võlu neile vaid teadvustama," mainis ta.

Hiina kultuuri- ja turismiminister tõstis esile ka Eesti muusikute ja muusikaloomingu tuntust ja olulisust nii Hiinas kui kogu maailmas. Ka Tallinna muusikutel on selles oma osa tänu Tallinna Kammerorkestri kahele õnnestunud kontsertreisile Hiina 2014 ja 2016 aastal.

Tallinnal on Hiinas kolm ametlikku partnerlinna - Peking, Chengdu ja Hangzhou, lisaks külastab igal aastal Tallinna arvukalt delegatsioone teistest Hiina linnadest. Eelkõige tuntakse huvi Tallinna targa linna lahenduste ja e-teenuste vastu.