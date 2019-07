Tallinna linnavalitsus võimaldas filmivõteteks täiendavad kaks päeva

"Linn on huvitatud, et need filmivõtted saaks teoks võimalikult kiiresti ning linnakodanike elu läheks tavalistesse rööbastesse," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Oleme Lasnamäe elanikele tänulikud filmivõtete ajaks Laagna tee liikluse ümberkorraldamisest tingitud ajutistesse ebamugavustesse mõistva suhtumise eest."

"Linn on huvitatud, et need filmivõtted saaks teoks võimalikult kiiresti ning linnakodanike elu läheks tavalistesse rööbastesse," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Oleme Lasnamäe elanikele tänulikud filmivõtete ajaks Laagna tee liikluse ümberkorraldamisest tingitud ajutistesse ebamugavustesse mõistva suhtumise eest."

Tallinna linnavalitsus otsustas lubada Hollywoodi filmitegijatel Laagna teed täiendavalt kaks päeva filmivõteteks kasutada.

Eelmise nädala lõpul pöördus ettevõte Funfair Films Limited Tallinna linnavalitsuse poole palvega võimaldada Laagna teed täiendavalt kaks päeva – kolmapäeval, 24. juulil ja neljapäeval, 25. juulil- filmivõteteks kasutada.

Täna toimunud linnavalitsuse istungil, millel osalesid Kõlvart, abilinnapead Andrei Novikov, Kalle Klandorf ja Aivar Riisalu ning Tallinna Transpordiameti esindajad, kaaluti võimalust lubada filmikompaniil jätkata filmivõtteid Laagna teel kahe päeva jooksul.

Kuna üldine liikluskoormus linna teedel on juuli lõpus tavalisest madalam, on filmivõteteks täiendava aja võimaldamine kolmapäeval ja neljapäeval mõeldav samadel põhimõtetel kui eelnenud kahel nädalal – seega kuni kella 10ni võimaldatakse sõidukitel Lasnamäelt kesklinna pääseda ning pärast kella 15.30 vastassuunas liikuda.

Kogemus näitas, et linnavalitsuse otsus keelduda Laagna tee täielikust sulgemisest kolmeks neljaks nädalaks, nii nagu Hollywoodi filmitootjad esialgu soovisid, oli õige. Linnavalitsus leidis õige lahenduse Laagna teel tipptundidel liikluse võimaldamiseks. Samuti tasub märkida, et võtete protsess kulges hästi organiseeritult ning filmitegijad reageerisid operatiivselt kõigile linna tähelepanekutele ja märkustele.

"Siiski ei õnnestunud filmitegijatel neile võimaldatud võtteperioodiga kõike lõpuni viia," märkis Kõlvart. "Linn on huvitatud, et need filmivõtted saaks teoks võimalikult kiiresti ning linnakodanike elu läheks tavalistesse rööbastesse. Seepärast on mõistlik võimaldada projekti jätkamiseks täiendavad kaks päeva."

"Oleme Lasnamäe elanikele tänulikud filmivõtete ajaks Laagna tee liikluse ümberkorraldamisest tingitud ajutistesse ebamugavustesse mõistva suhtumise eest," ütles Kõlvart. "Omalt poolt pean vajalikuks ära märkida linna transpordi- ja kommunaalteenistuste professionaalsust, kes üsnagi lühikese ajaga ja pidevalt muutuvate tingimuste juures suutsid teha kõik neist oleneva, et võimalikku liikluskaost ennetada."

Vastavalt lepingule peab Funfair Films Limited hüvitama täiendavad kulud, mis on seotud liikluse ümberkorraldamisega 24. ja 25. juulil, samuti teavitama linnaelanikke liiklusmuudatustest.