Täna kell 18 linastub tasuta loomaaia keskkonnahariduskeskuse auditooriumis Soome film "Järvehüljeste jälil", laupäeval kell 13 räägitakse hüljeste basseini juures põnevaid juttu ja loivalisi kostitatakse eriliste paladega.

Täna kell 18 linastub loomaaia keskkonnahariduskeskuse auditooriumis (Ehitajate tee 150) Soome loodusfotograafi ja kirgliku Saimaa viigrite eest võitleja Juha Taskineni film "Järvehüljeste jälil" (The Land Locked Seals, 2016). Film osales 2017. aasta Matsalu loodusfilmide festivali võistlusprogrammis ning on soome keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega. Filmi pikkus on 70 minutit ja see on kõigile huvilistele tasuta!

Laupäeval, 17. märtsil algusega kell 13.00 tähistatakse hülgepäeva hüljeste basseini juures, et pöörata tähelepanu Eesti vetes elavatele loivalistele. Meie rannikuvetes elab hülgeliike kolm: hallhüljes, viigerhüljes ja randal. Kes nad on, kuidas neil läheb ja kas neid on võimalik toetada? Hülgejutte räägivad loomaaia töötajad ning hülgeelu demonstreerivad loomaaia hallhülged: 17-aastane lustakas Lielu ja 16-aastane enesekindel Lätipoiss. Hülgepäeva puhul kostitatakse loivalisi eriliste paladega.

Läänemere hüljeste jaoks on jää tekkimine ja püsimine seotud poegade sünniga. Need imelised, kuid pelglikud loomad tulevad merejääle, et suurtes lesilates pojad turvaliselt ilmale tuua ja üles kasvatada.

Rahvusvaheline hülgepäev on ametlikult 22. märts.