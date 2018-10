Möödunud kevadel toimunud Eesti‑Hispaania segapaaride paljundamise tulemusel sündisid sel suvel Talinna Loomaaias viis euroopa naaritsa poega, kellest kaks saadeti eelmisel nädalal Hispaaniasse Toledos asuvasse euroopa naaritsa paljunduskeskusesse.

Märtsis, vahetult enne euroopa naaritsate paaritamisperioodi algust, toimus esimest korda Tallinna loomaaia ja Toledos asuva euroopa naaritsa paljunduskeskuse (FIEB - Foundation for the investigation in ethology and biodiversity) vahel emaste loomade vahetus. Eestist saadeti ära kolm ning Hispaaniast saadi vastu samuti kolm naaritsat, eesmärgiga neid kohalike isasloomadega paaritada.



Euroopa naaritsa tehispopulatsioonid on jagatud ida ja lääne asurkonnaks ning loomade paljundamist koordineeritakse vastavalt Eestis ja Hispaanias. Kahe populatsiooni isendeid on seni hoitud eraldi, kuid tulevikus on geneetilise mitmekesisuse suurendamise eesmärgil plaanis kaks eraldiseisnud asurkonda ühendada. Sellest tulenevalt oli loomade vahetamise eesmärgiks välja selgitada, kas kahe erineva populatsiooni isendid on võimelised omavahel järglasi saama.



Paaritamistegevuse tulemusel jäidki Tallinnasse toodud naaritsatest kaks tiineks ja neil sündis kokku viis poega. Hispaaniasse saadetud emaseid naaritsad paaritada ei õnnestunud, kuid tuleval aastal proovitakse uuesti. Sellele vaatamata saab nüüd olla kindel, et kahe erineva asurkonna isendeid on võimalik omavahel paljundada.

Praeguseks on suve hakul Eesti-Hispaania segapaaridele sündinud naaritspojad suureks kasvanud ja 27. septembril viidi neist kaks emaslooma Hispaania paljunduskeskusesse. Järgmisel aastal proovitakse seal ka neilt järglasi saada. Tallinna loomaaias sündinud ülejäänud pojad ja nende emad jäävad esialgu Eestisse.