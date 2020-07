Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman sai taas kolme kutsika isaks

Tänasel rahvusvahelisel tiigripäeval on rõõm jagada uudist, et Tallinna loomaaia amuuri tiiger Pootsman, kes saadeti Ohustatud Liikide Euroopa Paljundusprogrammi raames elama Itaalia Parco Natura Viva loomaaeda, on saanud järjekordselt isaks.

Parco Natura Viva loomaaias tiigritele loodud suurepärastes tingimustes tõi Pootsmani kaaslanna Luva ööl vastu 3. juunit ilmale kolm kutsikat – emase Alina ning isased Zov ja Krai. Heade geenidega vanemate järeltulijate tervis on suurepärane ning nad kasvavad jõudsasti, suurim poegadest kaalub juba 10 kg. Poegade ema Luva on tasakaalukas tiigrimamma, kes hoolitseb hästi oma poegade eest, neid lakkudes ja imetades, ning naudib kutsikate mängulusti.

Tallinna loomaaia isane amuuri tiiger Pootsman sündis 2011. aastal Moskvas loodusest pärit amuuri tiigrite pesakonnas. Tallinna loomaaeda toodi ta 2012. aastal. Detsembris 2018. aastal saadeti Pootsman Euroopa Akvaariumide ja Loomaaedade Assotsiatsiooni (EAZA) liigikaitse paljundusprogrammi raames ajutiselt Tšehhi Zlín-Lešná loomaaeda. Eelmise aasta 10. juunil nägid seal ilmavalgust ja kasvasid üles kolm armsat kutsikat, vanemateks Pootsman ja tema väärikas partner Tanya.

Tiiger (Panthera tigris) on elanud Maal üle 2 miljoni aasta. Nüüdseks on sarnaselt teistele tiigri alamliikidele ka amuuri tiigri säilimine looduses suures ohus. Varem Kaug-Idas ulatuslikult levinud amuuri tiigri asuala on tänaseks tugevalt kahanenud ning säilinud on veel vaid ligi 500 isendit Sihhote Alini mäestikus Venemaa kaguosas ja väikestel aladel Põhja-Hiinas. Suurimaks ohuks amuuri tiigrile on salaküttimine ning elupaikade hävimine illegaalse metsaraie tõttu.

Euroopa Ohustatud Liikide Programmi (EEP) raames peetakse loomaaedades enam kui 260 tiigrist koosnevat tehispopulatsiooni.

Tallinna Loomaaia direktor Tiit Marani sõnul on see nn hädaabi populatsioon, mis võimaldab, juhul kui tiiger looduses täielikult hävib, teda loomaaedade abil elus hoida ja taastada. Paljundusprogramm kannab hoolt, et loomaaia tiigrite geneetiline mitmekesisus püsiks võimalikult suur. Seetõttu rändavadki loomad loomaaiast loomaaeda sobilike partnerite juurde sigima.