Tallinna Loomade Varjupaik ootab sünnipäevale

Tallinna Loomade Varjupaik (Paljassaare tee 85) ootab laupäeval, 3. augustil kella 13-st kuni kella 16-ni kõiki oma kolmandale sünnipäevale.

Sünnipäeva läbivaks teemaks on looma ja inimese vaheline koostöö. Koos esinevad kahe- ja neljajalgsed; toimub koerte Match Show; nõuandeid jagavad loomaarstid ja koeratreenerid; toimub heategevuslik laat. Sünnipäeva lõpetab suur tordisöömine.

Sel aastal tuleb kohelejõudmiseks varuda aega, kannatust ja rahulikku meelt, sest laupäeval toimub Tallinnas ka Ironman võistlus. Kohale saab jalutades, ühistranspordiga (buss nr 59) ja autoga. Paljassaare tee ristmik on suletud ja autod lastakse üle võimaluse avanedes, ühistransport liigub. Autoga liikudes soovitatakse kasutada Sõle - Sitsi tänavaid. Palume arvestada ristmikul ooteajaga, mis oleneb võistlussituatsioonist ning võib venida poole tunni pikkuseks. Palume mõistmist, kui kõik kohe ei suju. Sünnipäev on meie pidu ja Ironman on sportlaste pidu ning me mahume Tallinnasse ära.

Tule ise ja võta sõbrad ka kaasa! Kui soovid kaasa tuua kingituse, siis palume kvaliteetset konserv- ja kuivtoitu, mis on mõeldud kassipoegadele!

Liiklusest täpsemalt vaata siit:

https://www.trismile.ee/liiklus

https://www.trismile.ee/wp-content/uploads/2019/07/IMTLN_kodanikuteavitus.pdf

Sünnipäeva tähistamist toetab Tallinna linn.

Koerte Match Show sponsor on Purina.

Tallinna loomade varjupaigas Paljassaare teel alustas Varjupaikade MTÜ tegutsemist 2016. aasta juulis. Tallinna loomade varjupaigas hoolitsetakse ühes kuus keskmiselt 250 looma eest. Kolme aasta jooksul on kodudesse tagasi aidatud 850 lemmikut, uus kodu on leitud aga 1457-le lemmikloomale.

Varjupaikade MTÜ loodi 2007. aasta alguses. Varjupaikade MTÜsse on koondunud seitse kodutute loomade varjupaika üle Eesti: Läänemaa, Pärnu, Tallinn, Valga, Viljandi, Virumaa ja Võru.