Tallinna merepäevi külastas enam kui 200 000 inimest

"On suur rõõm, et huvi merepäevade vastu püsib ning inimesed leiavad ikka ja jälle tee Vanasadamasse, Lennusadamasse, Noblessneri sadamalinnakusse ja Haven Kakumäe jahisadamasse. Enam kui 200 000 külastust kolme päeva jooksul on suurepärane – aitäh kõigile meresõpradele, korraldajatele ja vabatahtlikele," ütles Tallinna merepäevade projektijuht Lennart Sundja.

Sundja tõdes, et merepäevade eesmärk pakkuda inimestele võimalust nautida merd ja merelisi tegevusi õnnestus igati.

Merepäevade merekoordinaator Lauri Väinsalu sõnul on merepäevadel jätkuvalt populaarsed meretaksod."Ka tänavu oli meresõpradel suur soov meretaksodega erinevate sadamate vahel sõita ja nii merepäevade programmist maksimum võtta. Sel aastal lisasime meretaksodele GPS-jälgimise, mis võimaldas kõigil nende liikumist reaalajas näha ja külastajatel oma reise paremini planeerida," selgitas Väinsalu.



Lisaks iga-aastastele edasiarendustele merepäevade programmis arenevad pidevalt ka osalevate sadamate alad."Viimase aastaga on silmnähtavalt muutunud Noblessneri sadamalinnak ja Haven Kakumäe. Tänavu ootasid merepäevade külastajaid uus merekeskus ja paadihotelli Kakumäel, järgmisel aastal toimuva festivali ajaks on avatud nii PROTO avastustehas kui ka KAI keskus Noblessneris," sõnas Sundja.



Tallinna merepäevad toimusid 12.-14. juulini Vanasadama jahisadamas, Lennusadamas, Noblessneri sadamalinnakus ja Haven Kakumäe jahisadamas. Lisainfo www.tallinnamerepaevad.ee.



Tallinna merepäevade said teoks Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Sadama, Meremuuseumi Lennusadama, Noblessneri sadamalinnaku ja BLRT Grupi ning Haven Kakumäe koostöös.