24. mail 2018 kell 16.00–16.30 toimub kõikide Tallinna lasteaedade hoovis samaaegselt mudilaste tantsupidu "Me armastame Eestit", kus on tantsimas ligikaudu 20 000 last

Tantsupidu on pühendatud Eesti Vabariigi sajandijuubelile ning sellega tähistatakse ka Tallinna alushariduse 100. aastapäeva.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul korraldatakse nii suurt lasteaialastele mõeldud tantsupidu pealinnas esimest korda. „Kuna soovisime, et tähtsa sündmuse meeleolu jõuaks kõikide lasteni, on uudne ka peo vorm. Kui tavaliselt tullakse tantsupidudeks ühte kohta kokku, siis seekord on suur pidu jaotatud pisemateks peokesteks," rääkis Belobrovtsev.

"Nii toimubki üle linna korraga 126 väikest pidu, millest kokku kasvab ülelinnaline kogukondi ühendav ettevõtmine."

Iga lasteaed lavastab pidu oma moodi, kuid kõigil on ka ühine osa. Esiteks on repertuaaris kolm tantsu, mida tantsitakse kõikjal. Pidu algab "Sabatantsu" ja lõpeb "Kaera-Jaaniga", nende vahele mahuvad ühine „Nüüd tulge tantsima“ ning iga lasteaia enda valitud tantsud. Teiseks kasutavad lasteaiad linnalt kingituseks saadud rahvarõivaid, tunnussilte ja rütmipille, mille on valmistanud Tallinna koolide õpilased.

Kõikidele avatud hoovialadele on oodatud ka pealtvaatajad, Haabersti linnaosa peokestest tehakse droonivideo. Abilinnapea külastab Tallinna Jaan Poska Lasteaia tantsupeokest.

Mudilaste tantsupidu korraldavad Tallinna Haridusamet, Tallinna alusharidus 100. aastapäeva töörühm ja Tallinna lasteaiad. Korraldajad loodavad, et pidu toob palju rõõmu nii tantsijatele kui ka vaatajatele.