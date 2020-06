Tallinna Rotary klubi tunnustas 20. korda parimaid korrakaitsjaid

Tallinna Rotary klubi eestvedamisel toimus esmaspäeval juba 20. korda parimate noorte politseinike, parima koerajuhi ja parima teenistuskoera autasustamine.

Tallinna Rotary klubi president Margus Allikmaa sõnul ulatub traditsioon 2001. aastasse, kui Tallinna Rotary algatas projekti eesmärgiga tunnustada tublisid inimesi, kes tagavad Eesti turvalisust. Esimesel tseremoonial valiti 20 aasta eest silmapaistev konstaabel ja parim koerajuht.

"Viimase 20 aastaga on nõudmised politseinike ja piirivalvurite töö suhtes kasvanud kordi, lisandunud on teemad nagu rahvusvaheline migratsioon, küberkuriteod, elanike kriisikäitumine pandeemia ajal ja palju muud. Meile tundub, et meie politseinikud ja piirivalvurid on igapäevase tööga ja ka uute ülesannetega väga hästi hakkama saanud. Meil on suur rõõm seda traditsiooniks saanud projekti jätkata," ütles Allikmaa kogu klubi nimel.

Tallinna Rotary klubi nimetas juubeliaastal parimateks korrakaitsjateks Mustamäe-Kristiine piirkonnavanema Kelly Miido, Kesklinna politseijaoskonna patrullpolitseiniku Vaiko Laaniste, Narva piirkonnapolitseiniku Vladimir Lossevi ja Kagu politseijaoskonna patrullpolitseiniku Ats Püvi. Parim koerajuhi ja teenistuskoera duo on tänavu Artjom Pelepelin ja tema noor kasvandik Zaaro Ida prefektuurist.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul on kakskümmend aastat on ühele traditsioonile väga väärikas iga. "Paljudest kunagi noore politseiniku tunnustuse pälvinud naistest ja meestest on tänaseks saanud oma ala tõelised tipptegijad. Kindlasti aitas Rotary preemia neile sel teekonnal veidi hoogu juurde anda, sest tunnustus innustab ja paneb veelgi rohkem pingutama. Tänan Rotaryt selle ilusa traditsiooni hoidmise eest, millega väärtustatakse politseinikke, kes iga päev töötavad südamega selle nimel, et meie kallis Eesti oleks turvaline," ütles Vaher.