Tallinna Sadam: laevaühendused Soomega on tihedamad kui kunagi varem

Tallinna Sadama teatel on Eesti ja Soome vahelised laevaühendused tihedamad kui kunagi varem, vahendas BNS. Kahe riigi vahel seilab rekordarv laevu ning uute sihtkohtadena on eestlastele lisandunud Turu ja Maarianhamina.

"Vahepeal sunnitult pausil olnud tavapärane reisiliiklus Soomega on taastunud ning ühtlasi on sel suvel laevaühendus põhjanaabritega tihedam kui kunagi varem," ütles Kalm. Ta märkis, et Tallinna Vanasadamast saab Soome eri sihtkohtadesse kokku üheksa laevaga ja kaks laeva liiklevad veel ka Muuga-Vuosaari liinil.

Täna toimub juba teine erikruiis Tallinnast Maarianhaminasse, mis seni oli Eesti reisijatele tuntud pigem kui Rootsi liini vahepeatus. Juulis lisandub otsesihtkohana Soomes veel ka Turu. Samuti teeb reisilaev Victoria I juulis erikruiisi Helsingist Saaremaale.

"Tallinna Sadama statistika põhjal on juunikuus Tallinna-Helsingi liinil reisinud soomlasi juba rohkem kui eestlasi. Ka küsitlused näitavad, et soomlaste huvi Eestisse reisimise järele on väga kõrge ning seetõttu on väga tervitatav ka Eesti majutus- ja teenindussektori vaatest, et reisivõimalused Eestisse on sedavõrd mitmekesised," sõnas Kalm.

Tallinna Vanasadamast teevad liinireise Helsingisse Eckerö Line, Tallink ja Viking Line. Muuga-Vuosaari liinil sõidavad Eckerö Line'i ja Tallinki laevad, Turu ja Ahvenamaa reise ning kruiisi Helsingist Saaremaale korraldab Tallink, Maarianhaminasse sõidab Tallinnast juulikuus ka Viking Line.