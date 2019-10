Sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman andsid eile pidulikul tunnustusüritusel 54 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised – peresõbralikkuse lõppmärgise pälvis kokku 24 tööandjat, nende hulgas sai Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet esimese Tallinna linna ametiasutusena peresõbraliku tööandja hõbemärgise.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on peresõbraliku tööandja tiitli pälvimine suureks tunnustuseks.

"Meie kõige suuremaks väärtuseks on inimene. Organisatsioonile ja tööandjale ongi töötaja just väärtuste peamiseks loojaks ja kandjaks. Seepärast on meie suureks sooviks ja eesmärgiks tööandajana vältida töö- ja pereelu konflikti tekkimist ning teha kõik endast sõltuv, et meie inimestel ei tekiks ajanappusest, tööpingest või -kohustustest tulenevaid pingeid," ütles Beškina. "Head ja sõbralikud suhted tööl teevad meist kõigist paremad ja lahkemad inimesed ka väljaspool töökohta. Loodan, et üks päev on kõik meie linna asutused ja linnaosad kui üks suur ja peresõbralik tööandja. Meie inimestele."

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima sõnul on programmis osalemine andnud ametile võimaluse pöörata tööõnne suurendamisele veelgi fokuseeritumat tähelepanu. "Liitusime peresõbraliku tööandja märgise programmiga 2018. aasta jaanuaris, soovides muuta meie ametis töötamise meeldivaks kogemuseks. Alustasime olukorra analüüsist ning panime paika valdkonnad, millega tegelema hakata," märkis Keldrima.

Peresõbraliku tööandja hõbemärgisega tunnustatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (TSTA) püüab positiivset õhkkonda luua juba värbamisel, kus tutvustatakse ameti kultuuri ning veendutakse, et uus meeskonnaliige jagaks teistega samu väärtusi. Uued töötajad saavad isikliku mentori, kes aitab kohaneda ning vajadusel ka personaalse supervisiooni. Parema meeskonnatöö ja –tunde loomiseks korraldatakse ühisüritusi ja – ettevõtmisi ning ollakse teineteisele toeks, samuti väärtustatakse töötaja tervis ning rõhutatakse töö- ja pereelu tasakaalustatust.

2017. aastast sotsiaalministeeriumi väljaantavat peresõbraliku tööandja märgist saavad taotleda nii era- ja avaliku sektori tööandjad kui ka kodanikuühendused. Programmis osalemiseks ei pea tööandja olema varem kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid. Piisab sellest, kui tööandjal on soov areneda ja peresõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada. Programmi eesmärk on kaasa aidata peresõbralike väärtuste juurutamisele organisatsioonides ning juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kui tähtis on peresõbraliku töökeskkonna mõju nii töötulemustele kui ka töötaja eraelule.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5–3 aastat. Lõppmärgis väljastatakse tavaliselt 3 aastat pärast programmiga liitumist. Programmis osalemine tähendab tööandjateleõppimist ja arenemist, lähtudes kas kuld-, hõbe- või pronksmärgise saamise tegevusplaanist. Programmi uus kandideerimisvoor algab juba 1. novembril 2019.

Fotol: (vasakult) sotsiaalminister Tanel Kiik, TSTA personali peaspetsialist Heli Kapral, ameti mentor Reet Trei, TSTA peaspetsialist Aire Johanson ning rahvastikuminister Riina Solman.