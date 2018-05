Tallinna südalinnas on uusima tehnoloogiaga nutiparkla jalgratastele

Viru Keskus Laikmaa ja Estonia pst-l avati uusima tehnoloogiaga nutiparkla, kus saab parkida tasuta kasutades mobiilirakendust "Bikeep", Tallinna Ühiskaarti või enamus viipega pangakaarte.

Möödunud nädalal avas Viru Keskus Laikmaa ja Estonia pst-l kokku 42 jalgratast mahutava uusima tehnoloogiaga nutiparkla. Bikeep loodud lahendused on keskuse ümber olnud väiksemas mahus ka varem, ent nüüdsed nutiparklad on uue ja veelgi mugavama kinnituse ja turvalisusega. Rattaid saab parkida tasuta kasutades mobiilirakendust "Bikeep", Tallinna Ühiskaarti või enamus viipega pangakaarte.

Bikeep Eesti piirkonna juhi Oliver Nuudi sõnul on uudsed parklad eelmisest versioonist turvalisemad ja mugavamad kasutajale. "Oleme äsja valmis saanud ka mobiilirakenduse, millega on ratta parkimine imelihtne. Tasuta saab parkida ka Tallinna Ühiskaardi ja enamus viipevõimalusega pangakaartidega," kommenteeris Nuut. Tema sõnul on oluline pöörata linnaruumis liikuvatele ratturitele rohkem tähelepanu ning luua turvalisi ja kasutajasõbralikke parkimisvõimalusi jalgrattaga liiklejatele.

"Koostöös Viru Keskusega oleme keskuse ümbruskonda paigaldanud sellises mastaabis nutiparklaid, mida pole ühelgi teisel keskusel ette näidata. Meil on au, et Viru Keskus on meie toote turule tulekust peale meid usaldanud ja et nüüdseks oleme jõudnud märkimisväärse koguseni uusima tehnoloogiaga parklaid paigaldades, mis ratturite elu, südalinnas viibimist ja ostlemist peaksid veelgi mugavamaks tegema," lisas Oliver Nuut.

Uued erksavärvilised rattaparklad on paigaldatud Viru Keskuse algatusel ja need asuvad nii Estonia puiestee kui ka Laikmaa tänava poolel.

BiKeep seisab selle eest, et lihtsustada jalgratta parkimist pakkudes täislahendust kohalikele omavalitsustele, kaubanduskeskustele, büroohoonetele ja kinnisvara omanikele. BiKeep on võtnud oma missiooniks turvalisema rataste parkimise ja rattakasutuse propageerimise.

Viru Keskus on Eesti suurima külastatavusega ostu- ja meelelahutuskeskus. Tallinna südames asuv moekeskus on hinnatud kohtumispaik ning kvaliteetsete kultuuri- ja meelelahutuselamuste pakkuja. Viru Keskuses on üle saja kaupluse ja teeninduskoha, Eesti suurim ning maailma nelja parima raamatupoe hulka arvatud raamatukauplus, Baltimaade suurim ilutoodete piirkond, kohvikud ja restoranid, spordiklubi ning südalinna soodsaim parkimismaja. Viru Keskusele on omistatud Eestis ainus jätkusuutliku hoone opereerimise hõbesertifikaat LEED O&M ning keskuse turundus- ja kommunikatsioonitegevus on pälvinud 36 auhinda. Lisainfo: www.virukeskus.com