Keskerakond avalikustas täna Eesti suuruselt teise valimisringkonna ehk Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita esinumbri ning kandidaadid. Keskerakonna esinumber on Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ning teine number on haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Keskerakond avalikustas täna Eesti suuruselt teise valimisringkonna ehk Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita esinumbri ning kandidaadid. Keskerakonna esinumber on Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart ning teine number on haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et Mihhail Kõlvart on aastatega näidanud end tasakaaluka ja väga võimeka poliitikuna. Esimees lisas, et Kõlvart on andnud tugeva panuse Tallinna linna arengusse abilinnapea ja linnavolikogu esimehena ning seisnud kõigi Eestimaa elanike heaolu eest. "Mihhail on professionaalselt tegelenud spordiga ja annab oma teadmisi hea meelega edasi ka noortele. Nii nagu sport, on ka poliitika eelkõige meeskonnatöö, kus tuleb ühiselt pingutada ja üksteist toetada ka keerulisematel hetkedel. Olen veendunud, et pealinna suurimat valimisringkonda veab Mihhail samasuguse pühendumise ja kindlameelsusega, nagu kõiki teisi ettevõtmisi," tõi Ratas välja.

Eesti suuruselt teise valimisringkonna esinumber Mihhail Kõlvart tänas erakonda ja oma meeskonda usalduse eest. Ta rõhutas, et üheskoos seistakse õiglasema riigi eest, kus toetatakse igat inimest, hoolitakse teineteisest ning hinnatakse igaühe väärtust. „Kui oleme uhked enda riigi üle, oleme valmis ka rohkem panustama ja oma riigi eest seisma. Just seetõttu soovime pälvida ringkonnas suurima toetuse ja võita Riigikogu valimised. Keskerakond on kahe aastaga näidanud, et suudab kanda valitsusvastutust ning viia ellu otsuseid, mis toovad kasu mitte vähestele, vaid suuremale osale Eesti inimestest,“ sõnas Kõlvart, viidates solidaarse tervishoiu tugevdamisele, palgavaesuse vähendamisele ning kohalike omavalitsuste võimaluste laiendamisele.

Ta lisas, et viimasel ajal poliitikas ja tänavatelgi toimunu näitab selgelt, et Eestile on vaja peaministrit, kes suudab ühiskonda ühendada, mitte lõhkuda ja kogukondi omavahel vastandada. "Minu jaoks on oluline Keskerakonna võime liita Eestis elavaid rahvus- ja huvigruppe, milles teised erakonnad ja peaministrikandidaadid pole edu saavutanud ega tihtipeale seda paraku soovinudki. Erakonna ja peaminister Jüri Ratase toetusnumbrid näitavad, et Eesti inimesed aga hindavad neid püüdlusi ja poliitikat, mis ühendab," rõhutas Kõlvart.

Lasnamäel, Tondiraba Jäähallis toimus Keskerakonna kandidaatide tutvustamine Kõlvarti kinnitusel aga väga tähtsal põhjusel. „Kriitiliselt vähene liikumisaktiivsus ühiskonnas on viinud meid olukorda, kus rahva tervis on me riigile lausa eksistentsiaalse tähtsusega teema ja poliitikud peavad siinkohal aktiivset eeskuju näitama,“ ütles Kõlvart. "Seisame rahva tervise nimel ja seda nii meditsiiniliste võimaluste parandamise ja mitmekesistamisega kui ka inimeste liikumisharrastuse kasvu soodustamisega."

Keskerakonna teise numbrina kandideerib Kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital Keskerakonna aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Valimisringkonnas kandideerivad ka tippsportlane ja treener Irina Embrich, Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva-Skuratovski, peaministri büroo juhataja Tanel Kiik, Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, Tallinna abilinnapead Kalle Klandorf ja Tõnis Mölder, Riigikogu liige Erki Savisaar, ettevõtja Imre Sooäär, Riigikogu liige Märt Sults ja Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet.

Tänaseks on Keskerakond nimetanud kõik Tallinna valimisringkondade esinumbrid. Mustamäe ja Nõmme linnaosa esinumber on linnapea Taavi Aas, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa esinumber on Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid.