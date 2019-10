Tallinna täiskasvanute gümnaasiumid tähistavad 100. sünnipäeva

Tänavu tähistavad saja-aastast sünnipäeva kaks Tallinna täiskasvanute gümnaasiumi – sel puhul toimub täna Õpetajate majas konverents, millega soovitakse rõhutada täiskasvanu õppe tähtsust ja rolli ühiskonnas.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et sõltumata sellest, mis nime täiskasvanute gümnaasiumid on saja aasta jooksul kandnud või kus asunud, näitab see järjepidevust ja vajadust sellise õppevormi järele.

"Saja aasta vältel on väärtustatud täiskasvanute haridust ja loodud tingimused täiskasvanute või töötavatele inimestele hariduse omandamiseks," sõnas Belobrovtsev. "Viimastel aastatel rõhutatakse aina enam elukestva õppe – pideva enesetäiendamise ja uute teadmiste omandamise tähtsust. Ent selleks, et hoida töövõimet hilisemaski eas, tuleb end täiendada ja arendada ka erialaselt. Seega võime tänapäeval tunnustavalt öelda kõigile täiskasvanud õppuritele, et õppimine on moes."

Konverents "100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas" algab kell 12. Täiskasvanupedagoogika teemasid avavad Tallinna Ülikooli andragoogika professor Larissa Jõgi, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak, ETKA Andrase juhatuse liige Sigrid Aruväli ja teised. Räägitakse elukestva õppe minevikust ja tulevikust, rahvaülikooli ja täiskasvanute gümnaasiumite ajaloost ja olevikust ning venekeelsest täiskasvanuõppest. Konverentsi modereerib Margus Saar.

Ühtlasi tutvustatakse juubelikonverentsil kogumikku "Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 100", mille koostamisse on panustanud kooli endised ja praegused töötajad. Autasustatakse täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames valitud aasta õppijaid ja tunnustatakse õpitegusid. Konverentsi päevakava leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt.

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori Heiki Kiidli sõnul soovitakse konverentsiga mitte ainult tähistada koolide juubeleid, vaid tõsta esile ka täiskasvanuõppe olulisust.

"Kolm kooli – Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium ja Tallinna Rahvaülikool, kellel on ühised juured, ühine ajalugu ja sarnased sihid, teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks," rääkis Kiidli. "Soovime teavitada ühiskonda täiskasvanuõppe saja-aastasest katkematust toimimisest Tallinnas ning selle kaudu elukestva õppe suurema väärtustamise ja toetamise vajalikkusest."

Sügisel 1919 avati Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Tallinna Kolledž, millest sai 1921. aasta põhikirja alusel täiesti erilaadne õppeasutus, kus võisid gümnaasiumihariduse omandada täiskasvanud ning töötavad isikud. Tegu oli nüüd 100. aastapäeva tähistavate Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) ja Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi (TVTG) eelkäijaga. Seejuures vanalinna koolimajas on täiskasvanuid järjepidevalt õpetatud 1919. aastast tänaseni (Kooli ajalugu).